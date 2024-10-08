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В Перми в этом году снесут 126 аварийных домов

Из них уже снесено 96 домов, работа по сносу и расселению оставшихся идет в плановом режиме, в ходе которой жителям будет предоставлено благоустроенное жилье или денежное возмещение.

Источник: Администрация Краснодарского края

Из городского бюджета на снос аварийных домов и вывоз мусора в этом году выделено более 150 млн рублей.

Ход работ по сносу аварийного жилья обсудили председатель Пермской городской Думы Дмитрий Малютин и начальник департамента ЖКХ мэрии Вадим Казанцев, выехав не место демонтажа дома по улице Ольховская, 23.

Как отметил Дмитрий Малютин, расселение и снос аварийных домов является приоритетом городских властей.

«В последние годы здесь нам удалось кратно увеличить темпы расселения, в этом году на эти цели направлены дополнительные средства. Теперь контролируем их эффективное использование и следим за ходом работ», — подчеркнул политик.

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