Названы лучшие продукты для укрепления иммунитета осенью

— А теперь поговорим об осенних фруктах. Айва, груша, гранат — эти сезонные дары природы не только вкусны, но и невероятно полезны. Гранат, например, славится своими антиоксидантными свойствами и способностью укреплять иммунитет, — добавила специалист.