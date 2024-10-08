Названы лучшие продукты для укрепления иммунитета осенью

Осенью организм начинает перестраиваться, и многие замечают упадок сил. О том, как поддержать здоровье и укрепить иммунитет, рассказала эндокринолог российской клиники Екатерина Казачкова.
— Ключ к хорошему самочувствию — сбалансированное питание. Осенью особенно важно включать в рацион сезонные овощи, богатые антиоксидантами. Они помогают организму бороться со свободными радикалами и укрепляют защитные силы, — отметила специалист.
Не менее важны, пишет gazeta.ru, продукты для микрофлоры.
— Квашеная капуста — настоящий суперфуд для иммунной системы. Она не только содержит полезные бактерии, но и богата витамином C, — подчеркнула врач.
Для поддержания здоровья сердечно-сосудистой системы и укрепления иммунитета, по словам эндокринолога, важно обеспечить организм омега-3 жирными кислотами. Их источники — жирная рыба, льняное и рапсовое масло, грецкие орехи.
— А теперь поговорим об осенних фруктах. Айва, груша, гранат — эти сезонные дары природы не только вкусны, но и невероятно полезны. Гранат, например, славится своими антиоксидантными свойствами и способностью укреплять иммунитет, — добавила специалист.