Консервация фонтанов на зиму стартовала в Казани

Также летом в сквере Белинского запустили фонтан, который не работал больше 10 лет. Он имеет модельную конструкцию с 13 струями: центральная достигает 2 метров в высоту, а 12 боковых — по одному метру. По вечерам фонтан украшает разноцветная подсветка из 15 светильников.