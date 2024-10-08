Консервация фонтанов на зиму стартовала в Казани

В столице РТ началась консервация фонтанов на зиму. В течение нескольких дней специалисты будут промывать и осушать конструкции, продувать трубы. Механизмы фонтанов, которые не переносят холод, снимут и отправят на хранение. Чаши объектов накроют.
Сегодня работы ведутся в парке жилого района Салават Купере, где находятся плавающий и сухой фонтан. Далее специалисты подготовят к зиме конструкции в поселках Дербышки и Юдино, скверах Белинского, им. Столярова, парках Петрова, «Крылья Советов», им. Тинчурина и других.
Консервация стартовала в связи с похолоданием — низкие температуры воздуха опасны для оборудования.
Всего в городе на зиму планируют законсервировать 31 фонтан. Их запуск также будет зависеть от погоды — обычно конструкции начинают работать в мае, сообщили в комитете внешнего благоустройства Казани.
Напомним, этим летом на протоке Булак запустили самый протяженный в России фонтанный комплекс с единой системой управления. Протоку украсили 56 плавающих фонтанов с подсветкой. Особенность работы оборудования заключается в том, что вода в Булаке теперь подвергается аэрации, что позволяет избежать ее застаивания.
Также летом в сквере Белинского запустили фонтан, который не работал больше 10 лет. Он имеет модельную конструкцию с 13 струями: центральная достигает 2 метров в высоту, а 12 боковых — по одному метру. По вечерам фонтан украшает разноцветная подсветка из 15 светильников.