Красноярцам рассказали, как, не вызывая такси, можно добраться до аэропорта

С вопросом, на чем доехать до аэропорта, красноярка обратилась к архитектору Антону Шаталову.
Женщина пожаловалась, что такси туда и обратно обошлось ей в 3 тыс. рублей, в то время как авиабилеты в обе стороны стоили 8 тыс. рублей. Она назвала автобусы «плохим вариантом», потому что те отбывают с «не самой удобной для доступа точки города» (автовокзала) и работают лишь с шести утра до двух ночи.
«Всё так. Но пока трафик аэропорта не вырастет до 10 млн пассажиров в год (сейчас около 4-х), любой рельсовый транспорт до терминала будет глубоко дотационной историей. Даже в питерском Пулково с пассажиропотоком в 20 млн/год автобус в аэропорт — до сих пор единственная альтернатива такси», — прокомментировал ситуацию Антон Шаталов.
Он отметил, что у РЖД есть планы на развитие рельсового транспорта, который ходил бы до терминала. Однако по его мнению, им вряд ли суждено сбыться в ближайшие десять лет.
В красноярском аэропорту рассказали об альтернативе такси — это междугородние автобусы.
«Из города в аэропорт ежедневно отправляются 57 автобусных рейсов, включая ночные (0:00, 0:30, 2:00, 4:00, 5:00), а днем — каждые 30 минут. Билеты есть всегда, их можно приобрести заранее и онлайн в приложении автовокзала. Возврат также доступен онлайн. Проходящие междугородние автобусы удобнее микроавтобусов на маршруте 202 — они больше и имеют багажное отделение», — рассказал Дмитрий Тронин, начальник отдела корпоративных коммуникаций международного аэропорта Красноярск.
Также Тронин уточнил, что если сервис станет более востребованным, перевозчики увеличат количество рейсов. Однако пока статистика не показывает роста.
«Автовокзал не менее удобен, чем железнодорожный вокзал в будущем, ведь до каждой точки отправления большинству горожан все равно нужно ехать», — добавил Дмитрий Тронин.