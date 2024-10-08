Красноярцам рассказали, как, не вызывая такси, можно добраться до аэропорта

Женщина пожаловалась, что такси туда и обратно обошлось ей в 3 тыс. рублей, в то время как авиабилеты в обе стороны стоили 8 тыс. рублей. Она назвала автобусы «плохим вариантом», потому что те отбывают с «не самой удобной для доступа точки города» (автовокзала) и работают лишь с шести утра до двух ночи.