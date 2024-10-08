Новосибирцам рассказали, как узнать, какие витамины нужно пить осенью

Эпидемиолог Яков Новоселов в беседе с изданием Сиб.фм рассказал, что для того чтобы узнать, какие витамины лучше пить, следует сдать анализы.
«Обычно делают анализ крови, делают развертку по витаминам, по минеральным веществам», — рассказывает Новоселов.
По его словам, также нужно сдать анализы на витамины группы B, играющие ключевую роль в функционировании нервной системы. При этом витамин A — единственный витамин, который организм способен накапливать про запас. Его основная роль связана с поддержанием здоровья печени, кожи и иммунной системы.
Ранее «МК в Новосибирске» писал, что в Новосибирске разбушевалась «немая» пневмония.