Новосибирцам рассказали, как узнать, какие витамины нужно пить осенью

По его словам, также нужно сдать анализы на витамины группы B, играющие ключевую роль в функционировании нервной системы. При этом витамин A — единственный витамин, который организм способен накапливать про запас. Его основная роль связана с поддержанием здоровья печени, кожи и иммунной системы.