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Десятибалльные пробки в Иркутске 8 октября 2024 парализовали движение

Иркутск встал в десятибалльных пробках 8 октября
Источник: Комсомольская правда

Пробки в Иркутске 8 октября 2024 достигли максимальных десяти баллов. Поразило большую часть центральных улиц. В ожидании стоят водители на Партизанской, Ленина, Карла Маркса и Седова.

Пробки в Иркутске 8 октября 2024

Помимо этого движение затруднено по улице Байкальской, Ширямова, по Байкальскому кольцу и плотине ГЭС. Движение парализовало и в Свердловском округе. Автомобили скопились на улице Лермонтова и Грибоедова. Также километровые очереди собрались на выезде из областного центра, машины стоят от улицы Рабочего Штаба вплоть до Качугского тракта.

Видимо, непогода сделала свое дело. Порывистый ветер и дождь сильно отразились на дорожной ситуации. Сейчас остается только ждать, когда пробки в Иркутске 8 октября 2024 рассосутся и движение восстановится.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что в областном центре 9 октября отключат горячую воду.