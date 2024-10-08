Десятибалльные пробки в Иркутске 8 октября 2024 парализовали движение

Помимо этого движение затруднено по улице Байкальской, Ширямова, по Байкальскому кольцу и плотине ГЭС. Движение парализовало и в Свердловском округе. Автомобили скопились на улице Лермонтова и Грибоедова. Также километровые очереди собрались на выезде из областного центра, машины стоят от улицы Рабочего Штаба вплоть до Качугского тракта.