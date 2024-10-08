Десятибалльные пробки в Иркутске 8 октября 2024 парализовали движение

Пробки в Иркутске 8 октября 2024 достигли максимальных десяти баллов. Поразило большую часть центральных улиц. В ожидании стоят водители на Партизанской, Ленина, Карла Маркса и Седова.
Помимо этого движение затруднено по улице Байкальской, Ширямова, по Байкальскому кольцу и плотине ГЭС. Движение парализовало и в Свердловском округе. Автомобили скопились на улице Лермонтова и Грибоедова. Также километровые очереди собрались на выезде из областного центра, машины стоят от улицы Рабочего Штаба вплоть до Качугского тракта.
Видимо, непогода сделала свое дело. Порывистый ветер и дождь сильно отразились на дорожной ситуации. Сейчас остается только ждать, когда пробки в Иркутске 8 октября 2024 рассосутся и движение восстановится.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что в областном центре 9 октября отключат горячую воду.