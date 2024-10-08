Суд арестовал новые счета супруги экс-мэра Сочи Копайгородского

МОСКВА, 8 окт — РАПСИ. Мещанский районный суд Москвы наложил арест на денежные средства супруги экс-главы муниципального образования города-курорта Сочи Алексея Копайгородского, сообщили РАПСИ в пресс-службе суда.
«Постановлениями Мещанского районного суда города Москвы удовлетворены ходатайства следствия о наложении ареста на денежные средства, расположенные на счетах, принадлежащих супруге Копайгородского Алексея Сергеевича — Копайгородской Я. Н.», — отмечает пресс-служба.
Кроме того, установлено ограничение в виде запрета на распоряжение денежными средствами.
Ранее Мещанский суд арестовал имущество супруги и матери Алексея Копайгородского, а также был наложен запрет на распоряжение имуществом собственниками и иными владельцами, в том числе путем отчуждения имущества и обременения прав на него.
В середине мая Копайгородский ушел в отставку с поста мэра Сочи. Затем он отправился служить в один из добровольческих батальонов в зону специальной военной операции, где и был задержан следователями в сентябре по подозрению в особо крупном хищении бюджетных средств.