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Суд арестовал новые счета супруги экс-мэра Сочи Копайгородского

Мещанский районный суд Москвы наложил арест на денежные средства супруги экс-главы муниципального образования города-курорта Сочи Алексея Копайгородского.

МОСКВА, 8 окт — РАПСИ. Мещанский районный суд Москвы наложил арест на денежные средства супруги экс-главы муниципального образования города-курорта Сочи Алексея Копайгородского, сообщили РАПСИ в пресс-службе суда.

«Постановлениями Мещанского районного суда города Москвы удовлетворены ходатайства следствия о наложении ареста на денежные средства, расположенные на счетах, принадлежащих супруге Копайгородского Алексея Сергеевича — Копайгородской Я. Н.», — отмечает пресс-служба.

Кроме того, установлено ограничение в виде запрета на распоряжение денежными средствами.

Ранее Мещанский суд арестовал имущество супруги и матери Алексея Копайгородского, а также был наложен запрет на распоряжение имуществом собственниками и иными владельцами, в том числе путем отчуждения имущества и обременения прав на него.

В середине мая Копайгородский ушел в отставку с поста мэра Сочи. Затем он отправился служить в один из добровольческих батальонов в зону специальной военной операции, где и был задержан следователями в сентябре по подозрению в особо крупном хищении бюджетных средств.