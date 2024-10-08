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Белорус на некачественной лодке утонул под Молодечно

СК расследует гибель пенсионера, рыбачившего на самодельной лодке под Молодечно.

Источник: Комсомольская правда

В Молодечненском районе пенсионер погиб, отправившись рыбачить на самодельноой лодке, рассказали в управлении Следственного комитета по Минской области.

Трагедия произошла на реке Западная Березина в воскресенье, 6 октября. В тот день 66-летний молодечненец приехал на рыбалку на реку вблизи агрогородка Березинское Молодечненского района. А около 11.30 часов другой мужчина, рыбачивший с берега, услышал крики о помощи со стороны водоема. Поспешив на помощь, рыбак увидел в воде только самодельныую лодку из пеноплекса с поврежденным бортом примерно в 100 метрах от берега. Мужчина позвонил в МЧС. Спустя несколько часов спасатели обнаружили в воде тело утонувшего пенсионера.

Следователи назначили судмедэкспертизу, проводятся следственные действия.

А еще рыбак сутки плавал на лодке, заблудившись под Петриковом: «Поплыл на надувной лодке и заблудился».

Между тем Белтелеком сказал об отключении интернета в Беларуси с 9 по 11 октября.