Белорус на некачественной лодке утонул под Молодечно

В Молодечненском районе пенсионер погиб, отправившись рыбачить на самодельноой лодке, рассказали в управлении Следственного комитета по Минской области.
Трагедия произошла на реке Западная Березина в воскресенье, 6 октября. В тот день 66-летний молодечненец приехал на рыбалку на реку вблизи агрогородка Березинское Молодечненского района. А около 11.30 часов другой мужчина, рыбачивший с берега, услышал крики о помощи со стороны водоема. Поспешив на помощь, рыбак увидел в воде только самодельныую лодку из пеноплекса с поврежденным бортом примерно в 100 метрах от берега. Мужчина позвонил в МЧС. Спустя несколько часов спасатели обнаружили в воде тело утонувшего пенсионера.
Следователи назначили судмедэкспертизу, проводятся следственные действия.
А еще рыбак сутки плавал на лодке, заблудившись под Петриковом: «Поплыл на надувной лодке и заблудился».
Между тем Белтелеком сказал об отключении интернета в Беларуси с 9 по 11 октября.