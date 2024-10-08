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На пешеходном мосту через реку Сочи установили гребень «Волшебного листа»

В Сочи продолжается монтаж «Волшебного листа».

Источник: соцсети

На южной стороне пешеходного моста через реку Сочи установили гребень «Волшебного листа». Это самый высокий элемент декоративного ограждения, он расположен на высоте более семи метров.

«Монтаж продолжается, и с каждым днем мы приближаемся к целостному восприятию архитектурной концепции и масштаба конструкции», — рассказали в компании, которая выполняет работы.

Элементы ажурной вуали изготавливают в Санкт-Петербурге. В Сочи привезли уже свыше 90% крупных частей моста. Финальные части конструкции находятся на производстве.

Мост «Волшебный лист» соединит территории Морского порта Сочи и «Новой Ривьеры».

ЖКХ