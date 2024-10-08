На пешеходном мосту через реку Сочи установили гребень «Волшебного листа»

На южной стороне пешеходного моста через реку Сочи установили гребень «Волшебного листа». Это самый высокий элемент декоративного ограждения, он расположен на высоте более семи метров.
«Монтаж продолжается, и с каждым днем мы приближаемся к целостному восприятию архитектурной концепции и масштаба конструкции», — рассказали в компании, которая выполняет работы.
Элементы ажурной вуали изготавливают в Санкт-Петербурге. В Сочи привезли уже свыше 90% крупных частей моста. Финальные части конструкции находятся на производстве.
Мост «Волшебный лист» соединит территории Морского порта Сочи и «Новой Ривьеры».