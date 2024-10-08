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Омские вузы попали в мировой рейтинг университетов

Они показали себя в гуманитарных, естественных и социальных науках.

Источник: Om1 Омск

Омский ГАУ, ОмГТУ и ОмГПУ вошли в рейтинг лучших мировых вузов RUR Subject Rankings. Списки были опубликованы в понедельник, 7 октября.

Аграрный университет занял 657-ю позицию в социальных науках, что выше, чем в 2023 году. Тогда ОмГАУ был на 730-й строчке. Технический университет показал себя в гуманитарных науках — он занял 574-ю позицию, годом ранее он находился на 584 строчке. Педагогический университет — на 811-м месте в естественных науках. В 2023 году ситуация была хуже — 936 место.

RUR Subject Rankings оценивает деятельность ведущих высших учебных заведений мира по шести областям: гуманитарные науки, науки о жизни, медицинские науки, естественные науки, технические науки, социальные науки. Все университеты оцениваются по тем же 20 показателям и 4 ключевым направлениям деятельности вузов.

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