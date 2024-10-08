Экс-чиновник Департамента культуры Москвы получил 14 лет колонии за коррупцию

«Суд окончательно назначил Усенко наказание в виде лишения свободы на срок 14 лет, с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, со штрафом в размере 20 млн рублей, с лишением права занимать должности, связанные с осуществлением функций представителя власти, выполнением организационно-распорядительных, административно-хозяйственных функций в государственных органах, органах местного самоуправления, государственных и муниципальных учреждениях, в государственных корпорациях сроком на 4 года», — уточнили в пресс-службе.