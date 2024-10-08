Стало известно, когда в Воронеж вернется солнечная погода

Самым прохладным днем на этой неделе станет среда. По информации синоптиков, термометры в Воронеже покажут только около +13 градусов в дневное время. Самая холодная ночь ожидается в пятницу, 11 октября, — около +4 градусов. Тем не менее днем в пятницу температура воздуха в областном центре вырастет до +17…+19 градусов.