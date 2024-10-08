Стало известно, когда в Воронеж вернется солнечная погода

Вторник и среда, 8 и 9 октября, в Воронеже будут пасмурными, синоптики прогнозируют дожди. Но в четверг, 10 октября, облака рассеются и выглянет солнце. Во второй половине недели в столице Черноземья ожидается ясная погода, говорится в прогнозе Воронежского гидрометцентра.
Самым прохладным днем на этой неделе станет среда. По информации синоптиков, термометры в Воронеже покажут только около +13 градусов в дневное время. Самая холодная ночь ожидается в пятницу, 11 октября, — около +4 градусов. Тем не менее днем в пятницу температура воздуха в областном центре вырастет до +17…+19 градусов.
РИА «Воронеж» сообщало, что ранее был скорректирован прогноз погоды в Воронеже на вторник, 8 октября. Сегодня днем в столице Черноземья грозы не будет, ожидается только умеренный дождь. Однако грозы прогремят в отдельных районах области. При непогоде ветер может усилиться до 15−17 м/сек.