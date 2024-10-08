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Челябинка добилась компенсации за неработающий кондиционер в поезде

Женщине и ее ребенку с ОВЗ пришлось несколько суток мучиться от 30-градусной жары.

Источник: АиФ

Ленинский суд Челябинска удовлетворил требования прокурора в пользу пассажирки поезда «Адлер-Челябинск». Компания-перевозчик выплатит 20 тысяч рублей компенсации морального вреда, сообщили в Уральской транспортной прокуратуре.

По информации ведомства, челябинка и ее ребенок с особенностями здоровья отправились в поездку в августе. Однако в вагоне не работал кондиционер, а температура воздуха была +30 С.

«Пассажирской компанией предоставлена услуга ненадлежащего качества, с нарушением требованием санитарных правил. Транспортным прокурором в защиту нарушенных прав пассажиров в суд направлено исковое заявление о взыскании с АО “Федеральная пассажирская компания” компенсации морального вреда», — говорится в сообщении.

Матери и ребенку выплатят по десять тысяч рублей на каждого.

здоровье