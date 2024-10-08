Нобелевскую премию по физике присудили за открытие в сфере машинного обучения

Хопфилд родился 15 июля 1933 года, он получил докторскую степень по физике в Корнеллском университете в 1958 году. Он прославился в 1982 году как изобретатель ассоциативной нейронной сети, получившей название сети Хопфилда. Хинтон родился 6 декабря 1947 года, он приходится правнуком известному британскому математику Джорджу Булю (1815−1864). В 1978 году ученый получил докторскую степень в области искусственного интеллекта в Эдинбургском университете. С 2013 по 2023 год работал в корпорации Google. Был одним из исследователей, предложивших использовать метод обратного распространения ошибки для тренировки многослойной нейронной сети. Вместе с Терри Сейновски изобрел машину Больцмана — особый вид рекуррентной нейронной сети.