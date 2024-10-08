В Волгограде стартовал финал конкурса «Флагманы образования» для студентов

МОСКВА, 8 окт — РАПСИ. Финал профессионального конкурса «Флагманы образования» для студентов стартовал на площадке Волгоградского государственного социально-педагогического университета (ВГСПУ).
Конкурс «Флагманы образования» выявляет наиболее подготовленных и мотивированных студентов из всех регионов России для их вовлечения в педагогические профессии. Он предоставляет возможности для развития и профессиональной самореализации специалистов в сфере образования.
«Студенты всегда были и остаются в фокусе внимания президентской платформы “Россия — страна возможностей”. Наш проект “Флагманы образования” вместе с партнерами предлагает им попробовать себя в педагогических профессиях, пройти стажировки на базе ведущих образовательных организаций страны, в издательстве “Просвещение”, принять участие в международных, федеральных и региональных мероприятиях в качестве волонтеров, модераторов и экспертов. Как оказалось, большая часть участников финала конкурса “Флагманы образования” представляет именно педагогические вузы. При этом важно, что студенты “классических” университетов тоже заинтересованы в профессии учителя. Стать преподавателем, быть ответственным за следующие поколения граждан нашей страны — это непростая, но очень важная и достойная уважения миссия», — отметил исполнительный директор АНО «Россия — страна возможностей», ректор Мастерской управления «Сенеж» Андрей Бетин.
В текущем году к дистанционному этапу конкурса были допущены 12 097 студентов, которым необходимо было выполнить задания для проверки уровня специальных профессиональных знаний. По итогам дистанционной оценки 300 участников, набравших наибольшее количество баллов, принимают участие в финальных испытаниях. Лидером по числу финалистов среди студентов стала Москва (65 человек). Также в топ-3 по количеству финалистов вошли Санкт-Петербург (27 человек), Московская область (13 человек) и Республика Мордовия (13 человек).
Организаторы рассказали, что финалистов ждут насыщенная конкурсная программа и просветительские мероприятия. Ведущие эксперты в сфере образования расскажут о влиянии новых технологий на образовательный процесс, поделятся секретами успешных коммуникаций, в интерактивном формате вместе с участниками создадут портрет современного учителя, покажут, как эффективно продвигать личный бренд педагога и многое другое.
В рамках торжественного открытия финала конкурса «Флагманы образования» также состоялось шествие на Мамаевом кургане. В нем приняли участие студенты-финалисты конкурса и почетные гости, которые возложили цветы к Вечному огню в Пантеоне Славы в память павших за Сталинград.
Проект «Флагманы образования» президентской платформы «Россия — страна возможностей» реализуется в рамках федерального проекта «Социальные лифты для каждого» национального проекта «Образование» при поддержке Министерства просвещения Российской Федерации.