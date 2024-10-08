В Волгограде стартовал финал конкурса «Флагманы образования» для студентов

«Студенты всегда были и остаются в фокусе внимания президентской платформы “Россия — страна возможностей”. Наш проект “Флагманы образования” вместе с партнерами предлагает им попробовать себя в педагогических профессиях, пройти стажировки на базе ведущих образовательных организаций страны, в издательстве “Просвещение”, принять участие в международных, федеральных и региональных мероприятиях в качестве волонтеров, модераторов и экспертов. Как оказалось, большая часть участников финала конкурса “Флагманы образования” представляет именно педагогические вузы. При этом важно, что студенты “классических” университетов тоже заинтересованы в профессии учителя. Стать преподавателем, быть ответственным за следующие поколения граждан нашей страны — это непростая, но очень важная и достойная уважения миссия», — отметил исполнительный директор АНО «Россия — страна возможностей», ректор Мастерской управления «Сенеж» Андрей Бетин.