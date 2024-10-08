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В Красноярске с 14 октября повысят стоимость поездок по социальной карте

Стоимость одной теперь будет 13 рублей 75 копеек.

Источник: Сибирское агентство новостей

С 14 октября в Красноярске изменится стоимость пополнения социальной карты. Сейчас пакет из 36 поездок стоит 207 рублей. То есть одна обходится в 5 рублей 75 копеек.

В правительстве отмечают, что стоимость проезда по социальной карте за 14 лет почти не менялась. Тарифы тем временем выросли.

Теперь базовый пакет из 36 поездок будет стоить 495 рублей. Изменения начнут действовать 14 октября. Одна поездка теперь выйдет в 13 рублей 75 копеек. Это значительно ниже действующих тарифов. Кроме того, министерству транспорта и «Красноярскавтотрансу» поручили до конца года улучшить систему пополнения соцкарты (сейчас можно только в отделениях «Почты России»).