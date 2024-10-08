В Красноярске с 14 октября повысят стоимость поездок по социальной карте

Теперь базовый пакет из 36 поездок будет стоить 495 рублей. Изменения начнут действовать 14 октября. Одна поездка теперь выйдет в 13 рублей 75 копеек. Это значительно ниже действующих тарифов. Кроме того, министерству транспорта и «Красноярскавтотрансу» поручили до конца года улучшить систему пополнения соцкарты (сейчас можно только в отделениях «Почты России»).