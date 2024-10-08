Нижегородцам посоветовали «переобуться» в ближайшие дни

В ГАИ рекомендуют «переобуться» в ближайшие несколько дней.
Зимняя резина достигает необходимой плотности при температуре в 0 градусов. Она помогает сократить тормозной путь, обеспечивает лучшее сцепление с дорогой и улучшает управляемость автомобиля.
По прогнозам синоптиков, необходимая для смены шин температура уже совсем скоро придет в Приволжскую столицу. Уже со среды, 9 октября, среднесуточная температура не будет превышать +5°C.
Ранее мы сообщали о том, что Большинство нижегородских кафе и ресторанов переходят на осенне-зимний режим роботы. Летние площадки массово разбирают по всему городу.