В Омской области растет число пожаров из-за перекала печей

В Омской области в 2024 году увеличилось число пожаров, которые происходят из-за неправильного использования печного оборудования. Всего с начала года по этой причине в регионе произошло 343 пожара, которые унесли жизни 11 человек, столько же получили травмы. Сегодня сотрудники МЧС провели большую пресс-конференцию для журналистов, во время которой рассказали о рисках при использовании печного отопления, а также правилах безопасности в домах с таким оборудованием. Такие пожары можно назвать сезонными, — отметил заместитель начальника управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Омской области полковник внутренней службы Александр Клецов. «Здесь ошибки непростительны. Ведь печь — устройство повышенной опасности при несоблюдении правил пожарной безопасности. Чтобы избежать этих трагедий и происшествий, достаточно было не допускать перекала печи, побелить ее, чтобы в случае неисправности, сразу же заметить это, иметь металлический лист перед топкой размерами 50 на 70 сантиметров. Дымоход надо обязательно очищать перед началом сезона и не реже одного раза в три месяца. И, конечно, чтобы быть уверенным в собственной безопасности, рекомендую установить дома дымовой пожарный извещатель. Даже если топка печи пойдет “не по плану”, то прибор оповестит громким звуком, среагировав на дым», — отметил Александр Клецов.