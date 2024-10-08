В Омской области растет число пожаров из-за перекала печей

В Омской области в 2024 году увеличилось число пожаров, которые происходят из-за неправильного использования печного оборудования. Всего с начала года по этой причине в регионе произошло 343 пожара, которые унесли жизни 11 человек, столько же получили травмы. Сегодня сотрудники МЧС провели большую пресс-конференцию для журналистов, во время которой рассказали о рисках при использовании печного отопления, а также правилах безопасности в домах с таким оборудованием. Такие пожары можно назвать сезонными, — отметил заместитель начальника управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Омской области полковник внутренней службы Александр Клецов. «Здесь ошибки непростительны. Ведь печь — устройство повышенной опасности при несоблюдении правил пожарной безопасности. Чтобы избежать этих трагедий и происшествий, достаточно было не допускать перекала печи, побелить ее, чтобы в случае неисправности, сразу же заметить это, иметь металлический лист перед топкой размерами 50 на 70 сантиметров. Дымоход надо обязательно очищать перед началом сезона и не реже одного раза в три месяца. И, конечно, чтобы быть уверенным в собственной безопасности, рекомендую установить дома дымовой пожарный извещатель. Даже если топка печи пойдет “не по плану”, то прибор оповестит громким звуком, среагировав на дым», — отметил Александр Клецов.
Специалист отметил, что основными ошибками жителей частных домовладений являются слишком долгая топка печи — более 3 часов. Также играет роль продолжительность нагрева печкой — ее необходимо использовать не дольше полутора часов. А также прекращать нагрев не позже, чем за 1,5 часа до сна. Такие простые правила помогут избежать проблем с печным отоплением. Также специалисты напоминают, что печи требуют особого внимания и ухода, особенно перед наступлением осенне-зимнего сезона. Чтобы избежать перекала печи, рекомендуется топить печь два-три раза в день не более полутора часов. Рядом с печкой печным оборудованием нельзя ставить легко воспламеняющиеся предметы, горючие материалы, оставлять легко воспламеняющиеся жидкости. Особое внимание сотрудники МЧС уделяют установке пожарных извещателей в домах. где есть малолетние дети, именно такие системы в силах предотвратить трагедии. Регулярно с такими семьями проводятся профилактические беседы, а специалисты проверяют дома на пожарную безопасность.