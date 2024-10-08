Куба подала заявку на присоединение к БРИКС в качестве государства-партнера

Кубинский дипломат пояснил, что запрос был отправлен в письме, адресованном президенту России Владимиру Путину ввиду председательства РФ в этой организации.
Согласно заявлению, экономический и политический альянс, состоящий из нескольких развивающихся стран, «зарекомендовал себя как важный игрок в глобальной геополитике и представляет надежду для стран Юга», — указывается в сообщении.
Со своей стороны, посол России в Гаване Виктор Коронелли также подтвердил просьбу, напомнив, что на протяжении года представители Кубы участвовали в различных мультидисциплинарных мероприятиях в рамках БРИКС, напоминает кубинское издание Prensa Latina.
Как ранее уже сообщало РАПСИ, в отношении статуса партнера БРИКС высказался заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков, который указал, что задача согласовать модальности новой категории и список потенциальных кандидатов в эту категорию была поставлена в рамках саммита объединения в Йоханнесбурге в 2023 году.
По его словам, эта работа проводится по линии министерств иностранных дел.
«Каких-либо требований к абитуриентам — назовем это так — выдвигать не планируем. Все же БРИКС по своей природе инклюзивен и не предполагает создание искусственных разграничительных линий или разделения на ведущих и ведомых», — сообщил Рябков. «Категория партнеров будет создаваться с целью подключения к деятельности объединения заинтересованных стран, их знакомства с культурой БРИКС и особенностями его функционирования. При этом мы исходим из того, что партнеры не должны быть статистами, а будут вносить значимый вклад в развитие сотрудничества и формирование повестки дня», — подчеркнул заместитель главы МИД России.
«В широком плане можно сказать, что мы ведем речь о странах-единомышленницах БРИКС, нацеленных на укрепление многосторонних начал в международных делах, проводящих суверенный курс, не присоединившихся к нелегитимным односторонним санкциям, принятым в обход Совета Безопасности ООН», — отметил Рябков.