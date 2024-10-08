Куба подала заявку на присоединение к БРИКС в качестве государства-партнера

«Каких-либо требований к абитуриентам — назовем это так — выдвигать не планируем. Все же БРИКС по своей природе инклюзивен и не предполагает создание искусственных разграничительных линий или разделения на ведущих и ведомых», — сообщил Рябков. «Категория партнеров будет создаваться с целью подключения к деятельности объединения заинтересованных стран, их знакомства с культурой БРИКС и особенностями его функционирования. При этом мы исходим из того, что партнеры не должны быть статистами, а будут вносить значимый вклад в развитие сотрудничества и формирование повестки дня», — подчеркнул заместитель главы МИД России.