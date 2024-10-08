Олбани
+6°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Власти Уфы считают, что обновленные уличные фонари позволят сэкономить более двух млрд рублей

Мэрия Уфы намерена сэкономить 2,5 млрд рублей благодаря замене светильников
Источник: Комсомольская правда

В Уфе за два года реализовали два энергосервисных контракта, в результате чего удалось заменить порядка 50 тысяч старых натриевых светильников на светодиодные. Об этом на своей личной странице в социальных сетях рассказал глава городской администрации Ратмир Мавлиев.

— Мы модернизировали уличное освещение, привели его к единому стилю. Стало намного безопаснее и комфортнее, — заявил мэр.

Благодаря новым светильникам, согласно прогнозам чиновников, удастся сэкономить более 400 миллионов киловатт-час, что составляет более 2,5 миллиардов рублей.

Кроме того, власти создали цифровой двойник уличного освещения. Программный комплекс «Агентум» с техническими характеристиками и координатами точек освещения, как считают в мэрии, ускорит и улучшит работу Уфагорсвета.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.