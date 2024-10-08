Власти Уфы считают, что обновленные уличные фонари позволят сэкономить более двух млрд рублей

В Уфе за два года реализовали два энергосервисных контракта, в результате чего удалось заменить порядка 50 тысяч старых натриевых светильников на светодиодные. Об этом на своей личной странице в социальных сетях рассказал глава городской администрации Ратмир Мавлиев.
— Мы модернизировали уличное освещение, привели его к единому стилю. Стало намного безопаснее и комфортнее, — заявил мэр.
Благодаря новым светильникам, согласно прогнозам чиновников, удастся сэкономить более 400 миллионов киловатт-час, что составляет более 2,5 миллиардов рублей.
Кроме того, власти создали цифровой двойник уличного освещения. Программный комплекс «Агентум» с техническими характеристиками и координатами точек освещения, как считают в мэрии, ускорит и улучшит работу Уфагорсвета.
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