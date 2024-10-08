Власти Уфы считают, что обновленные уличные фонари позволят сэкономить более двух млрд рублей

В Уфе за два года реализовали два энергосервисных контракта, в результате чего удалось заменить порядка 50 тысяч старых натриевых светильников на светодиодные. Об этом на своей личной странице в социальных сетях рассказал глава городской администрации Ратмир Мавлиев.