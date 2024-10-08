Жители двора на северо-западе Челябинска сделали подарок своему дворнику

Дворник Якуб работает в Челябинске десять лет. Уже год он следит за чистотой во дворе домов № 14 и № 16 по ул. 250-летия Челябинска. Недавно жильцы подарили ему микроволновку — без повода, просто за хорошую работу. Они рассказали Hornews.com, что Якуб — приятный и культурный человек, помогает полить цветы или прочистить мусоропровод.