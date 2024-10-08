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Жители двора на северо-западе Челябинска сделали подарок своему дворнику

Челябинцы подарили своему дворнику микроволновку за хорошую работу.

Источник: hornews.com

Дворник Якуб работает в Челябинске десять лет. Уже год он следит за чистотой во дворе домов № 14 и № 16 по ул. 250-летия Челябинска. Недавно жильцы подарили ему микроволновку — без повода, просто за хорошую работу. Они рассказали Hornews.com, что Якуб — приятный и культурный человек, помогает полить цветы или прочистить мусоропровод.

В комнате отдыха дворников в доме № 16 есть чайник, но еду разогреть негде. Чтобы Якуб не питался каждый день холодным обедом, жители решили сделать ему подарок. Со сбором денег и покупкой техники помогла управляющая компания.