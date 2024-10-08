Жители Ростовской области смогут наблюдать ярчайшую с начала тысячелетия комету

Жители Ростовской области в октябре 2024 года смогут наблюдать яркую комету C/2023 A3 (Цзыцзиньшань-ATLAS), которая до этого проходила примерно 30 тысяч лет назад и, скорее всего, больше не появится в Солнечной системе.
27 сентября комета должна была преодолеть ближайшую к Солнцу точку орбиты и в начале октября резко повысить свою яркость.
13 октября небесное тело приблизится к Земле на расстояние около 70 млн км. В этот период блеск начнет падать, а вот условия видимости резко улучшатся.
— Самые благоприятные условия для наблюдения наступят в середине октября. В это время комета будет видна по вечерам в юго-западной части небосвода, она поочередно начнет пересекать созвездия Девы, Змеи и Змееносца, — рассказал журналисту «КП — Ростов-на-Дону» заведующий астрономической обсерваторией ростовского парка имени Максима Горького Николай Демин.
В начале ноября Цзыцзиньшань-ATLAS уже нельзя будет увидеть невооруженным глазом.