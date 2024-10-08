В автобусах Копейска подорожает проезд

В Челябинске с 15 октября вырастет цена за проезд в общественном транспорте. Проезд по банковской карте и за наличный расчет составят соответственно 37 и 43 рубля. Эта вынужденная мера позволит увеличить штат водителей за счет увеличения зарплаты. Сейчас их дефицит. В маршрутках пока речи о повышении стоимости проезда не идет.