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В автобусах Копейска подорожает проезд

КОПЕЙСК, 8 октября, ФедералПресс. В Копейске с 15 октября проезд в автобусах подорожает на 8 рублей. Также увеличится стоимость билета по транспортной карте.

Источник: РИА "ФедералПресс"

«В Копейском городском округе индексирована стоимость проезда в городском общественном транспорте. С 15 октября проезд по банковской карте — 37 рублей, за наличный расчет 43 рубля, стоимость общегражданского безлимитного проездного билета — 1450 рублей. Общегражданский проездной действует в течение 30 календарных дней с первой поездки», — сообщили в пресс-службе мэрии.

В общественном транспорте действуют льготные безлимитные абонементы, которые действительны в течение одного месяца. Для ветеранов его стоимость составит 870 рублей.

Студенты из многодетных и малообеспеченных семей, а также садоводы-пенсионеры могут приобрести абонемент за 725 рублей.

Для школьников, которые живут далее, чем три километра от образовательного учреждения, проезд бесплатный. Также льгота 100% действует для детей участников СВО.

В Челябинске с 15 октября вырастет цена за проезд в общественном транспорте. Проезд по банковской карте и за наличный расчет составят соответственно 37 и 43 рубля. Эта вынужденная мера позволит увеличить штат водителей за счет увеличения зарплаты. Сейчас их дефицит. В маршрутках пока речи о повышении стоимости проезда не идет.