В автобусах Копейска подорожает проезд

«В Копейском городском округе индексирована стоимость проезда в городском общественном транспорте. С 15 октября проезд по банковской карте — 37 рублей, за наличный расчет 43 рубля, стоимость общегражданского безлимитного проездного билета — 1450 рублей. Общегражданский проездной действует в течение 30 календарных дней с первой поездки», — сообщили в пресс-службе мэрии.
В общественном транспорте действуют льготные безлимитные абонементы, которые действительны в течение одного месяца. Для ветеранов его стоимость составит 870 рублей.
Студенты из многодетных и малообеспеченных семей, а также садоводы-пенсионеры могут приобрести абонемент за 725 рублей.
Для школьников, которые живут далее, чем три километра от образовательного учреждения, проезд бесплатный. Также льгота 100% действует для детей участников СВО.
В Челябинске с 15 октября вырастет цена за проезд в общественном транспорте. Проезд по банковской карте и за наличный расчет составят соответственно 37 и 43 рубля. Эта вынужденная мера позволит увеличить штат водителей за счет увеличения зарплаты. Сейчас их дефицит. В маршрутках пока речи о повышении стоимости проезда не идет.