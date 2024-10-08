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100 боеприпасов обнаружены при закладке аллеи к годовщине Победы в Барановичах

Около 100 снарядов нашли при закладке Аллеи памяти к годовщине Победы в Барановичах.

Источник: Комсомольская правда

В Барановичах при закладке Аллеи памяти к годовщине Победы в Великой Отечественной войны обнаружена почти сотня боеприпасов, сообщил телеграм-канал Барановичского горисполкома.

Так, в райцентре к годовщине Победы запланировали открытие Аллеи памяти из 80 берез на улице Железнодорожная. При проведении работ по закладке аллеи рабочие нашли боеприпасы времен войны.

Сразу было извлечено 36 снарядов и 45 запалов, а затем обнаружили еще 61 снаряд при повторном обнаружении. Все снаряды утилизированы.

Также милиция задержала 66-летнюю минчанку, работавшую на мошенников.

Еще пенсионер на некачественной лодке утонул под Молодечно.