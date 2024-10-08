В аэропорту «Курумоч» изъяли около 100 кг запрещенных продуктов

За последнюю неделю, с 30 сентября по 6 октября, на пункте пропуска аэропорта «Курумоч» было досмотрено 2474 единицы багажа граждан, прибывших из ближнего и дальнего зарубежья. У 45 авиапассажиров из Таджикистана, Азербайджана и Узбекистан изъяли 96,8 кг подкарантинной продукции.