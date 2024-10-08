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В аэропорту «Курумоч» изъяли около 100 кг запрещенных продуктов

За последнюю неделю, с 30 сентября по 6 октября, на пункте пропуска аэропорта «Курумоч» было досмотрено 2474 единицы багажа граждан, прибывших из ближнего и дальнего зарубежья. У 45 авиапассажиров из Таджикистана, Азербайджана и Узбекистан изъяли 96,8 кг подкарантинной продукции.

Источник: Коммерсантъ

Граждане из Средней Азии и Кавказа пытались ввести в РФ орехи, фрукты, сухофрукты, крупы, специи, части растений и другую запрещенную к ввозу продукцию.

«Вся она была уничтожена под контролем специалистов управления Россельхознадзора», — заверили в территориальном управлении ведомства.

Также был проведен карантинный фитосанитарный контроль 26500 срезов цветов, 2830 экземпляров декоративной зелени и 40 сухоцветов, ввезенных из Армении. Карантинных организмов там не обнаружили, продукцию выпустили в обращение.

таможня