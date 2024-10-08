В аэропорту «Курумоч» изъяли около 100 кг запрещенных продуктов

Граждане из Средней Азии и Кавказа пытались ввести в РФ орехи, фрукты, сухофрукты, крупы, специи, части растений и другую запрещенную к ввозу продукцию.
«Вся она была уничтожена под контролем специалистов управления Россельхознадзора», — заверили в территориальном управлении ведомства.
Также был проведен карантинный фитосанитарный контроль 26500 срезов цветов, 2830 экземпляров декоративной зелени и 40 сухоцветов, ввезенных из Армении. Карантинных организмов там не обнаружили, продукцию выпустили в обращение.