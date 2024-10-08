Полярные сияния могут иногда наблюдаться даже при магнитных бурях средней силы

На Земле во вторник продолжается магнитная буря уровня G3, вызванная мощной вспышкой на Солнце и усиленная воздействием ветра из корональной дыры, сформированной в северном полушарии светила. Геомагнитное поле Земли из-за этого будет нестабильным в течение не менее двух суток, предполагают в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН и Института солнечно-земной физики Сибирского отделения РАН, опубликовавшей сообщение о событии.