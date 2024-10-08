Полярные сияния могут иногда наблюдаться даже при магнитных бурях средней силы

МОСКВА, 8 октября. /ТАСС/. Полярные сияния, которые периодически выступают спутниками магнитных бурь, могут иногда наблюдаться даже при бурях средней силы (G2). Чем ниже широты, тем сильнее должно быть возмущение геомагнитного поля Земли для появления сияний, сообщил ТАСС старший научный сотрудник Института солнечно-земной физики СО РАН, профессор Иркутского государственного университета (ИГУ) Сергей Язев.
На Земле во вторник продолжается магнитная буря уровня G3, вызванная мощной вспышкой на Солнце и усиленная воздействием ветра из корональной дыры, сформированной в северном полушарии светила. Геомагнитное поле Земли из-за этого будет нестабильным в течение не менее двух суток, предполагают в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН и Института солнечно-земной физики Сибирского отделения РАН, опубликовавшей сообщение о событии.
«На высоких широтах, от Петербурга и севернее, полярные сияния могут иногда наблюдаться даже при [магнитных бурях уровня] G2. На более низких широтах для этого нужны бури уровней G3-G5», — сказал Язев.
Он напомнил, что 2024 год приходится на максимум 25-го цикла солнечной активности, который сопровождается сильным вспышками на поверхности Солнца.
Полярные сияния при возмущении геомагнитного поля Земли возникают из-за того, что заряженные частицы, возникающие при вспышке на Солнце, достигают его и сталкиваются на большой высоте с воздушной массой.
«Эта высота может быть и 200, и 400 км. При столкновении возникает свечение, которое и называют полярным сиянием. Магнитная буря — не причина сияний. И то, и другое — следствие того, что облако заряженных частиц от Солнца достигает магнитосферы Земли», — добавил ученый.