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Музыкант Øneheart рассказал, как попал в голосование на номинацию «Грэмми»

Эмбиент-артист из Тамбовской области Øneheart (настоящее имя — Дмитрий Волынкин) заявил, что его студийник Midnight Journey (2024) участвует в голосовании на номинацию на «Грэмми» как «Лучший нью-эйдж-альбом» благодаря его коллегам.

Источник: Звук

Эмбиент-артист из Тамбовской области Øneheart (настоящее имя — Дмитрий Волынкин) заявил, что его студийник Midnight Journey (2024) участвует в голосовании на номинацию на «Грэмми» как «Лучший нью-эйдж-альбом» благодаря его коллегам.

Релиз создан совместно с пермским электронщиком Александром Масловым (Antent) и питерским продюсером Константином Корсаковым (Dean Korso). Идея записать пластинку принадлежит Константину. Он же предложил отправить ее на голосование. «Без этих двух людей ничего бы не получилось», — признался Дмитрий в разговоре с Lenta.ru.

По словам Øneheart, свои шансы на успех он пока не может оценить, так как не видел всех продюсеров в номинации. Свои большие достижения он объяснил любовью к музыке, поддержкой аудитории и лейбла и везением.

Волынкин пишет треки с 11 лет. Артист имеет самые большие показатели среди российских исполнителей на зарубежных стримингах — более 8,5 миллиона прослушиваний в месяц.

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