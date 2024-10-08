Оранжевая речка. Нижегородская Парашка окрасилась в марсианские цвета

Нынешней осенью в Нижнем Новгороде оранжевыми стали не только листья — цвет тыквенного супа вдруг обрела и небольшая речка Парашка. Она течёт по жилым и зелёным массивам Сормовского района. Пока утки и водяные крысы, радостные и немного оранжевые, продолжают здесь купаться, люди гадают, насколько это опасно для природы и для них самих. Почему река заиграла новыми красками, разбирался nn.aif.ru.
Утки в «тыквенном супе».
Парашка — одна из сотни с лишним речек и речушек, протекающих по Нижегородской области, все они в итоге несут свои воды в Волгу.
Сейчас особенно ярко выражен оранжевый цвет Парашки в районе сквера имени Героя Рязанова — его совсем недавно благоустроили. Нижегородцы уверены, что насыщенно оранжевый цвет появился неспроста: значит, кто-то сливает в водоём что-то постороннее и, возможно, небезопасное.
Сейчас специалисты минэкологии Нижегородской области выясняются причины и обстоятельства, из-за которых речка заиграла новыми красками, в том числе возьмут пробы воды и обследуют водоем. Свою проверку организовала и Волжская межрегиональная природоохранная прокуратура.
«По результатам проверочных мероприятий при наличии оснований будут приняты исчерпывающие меры реагирования», — заверили в ведомстве.
«Парашка становится такой оранжевой второй год подряд в это время, как только нам в квартиры дают отопление. Странное совпадение!» — говорит житель бульвара Юбилейного Иван С.
«Так она всю жизнь такой была, я с девяностых помню этот цвет воды», — утверждает в Сети сормович Андрей М.
Тем не менее, экологи напоминают нижегородцам: если вы обнаружили незаконный сброс загрязняющих веществ в водоем, фиксируйте нарушение на фото или видео и отправляйте жалобу в природоохранные ведомства.
Зловонная Борзовка.
Малые реки Нижнего Новгорода не в первый раз оказываются в центре нездорового в прямом смысле внимания.
Так, в июле 2024 года жители Ленинского района задыхались от смрада, который шёл от речки Борзовка, на расчистку которой до этого потратили много миллионов рублей. Утки, которые здесь обитали, вообще погибли, а жители завалили жалобами власти.
Люди решили за свой счёт сделать анализ воды в Борзовке. И он показал высокое содержание органических веществ — вероятно, фекалий. Нижегородцы предположили, что всему виной «черные ассенизаторы», которые сливают жидкие отходы в ливневую канализацию, а оттуда всё попадает в речку.
Ранее в Дзержинске Нижегородской области в промзоне заметили синих собак.