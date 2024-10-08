Оранжевая речка. Нижегородская Парашка окрасилась в марсианские цвета

Нынешней осенью в Нижнем Новгороде оранжевыми стали не только листья — цвет тыквенного супа вдруг обрела и небольшая речка Парашка. Она течёт по жилым и зелёным массивам Сормовского района. Пока утки и водяные крысы, радостные и немного оранжевые, продолжают здесь купаться, люди гадают, насколько это опасно для природы и для них самих. Почему река заиграла новыми красками, разбирался nn.aif.ru.