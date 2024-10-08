Перспективность антикоррупционных исков в связи с исковой давностью обсудили в КС

«Сумел коррупционер спрятать незаконно полученное имущество так, что его не смогли обнаружить в течение срока исковой давности, и имущество легализуется. Разве это правильно? Мы сейчас говорим даже не о конкретных коррупционерах, а о противостоянии государства и порядочного гражданина. Ведь изначально государство виновато в коррупции — оно назначило на высокую должность недобросовестного чиновника, оно позволило ему обогатиться. И вот государство выявило коррупцию, возбудило уголовное дело, доказало обвинение по всем инстанциям и подает иск об изъятии имущества, а тут подошел срок исковой давности. То есть у государства не получилось реабилитироваться перед обществом», — объяснял Бочкарев.