Перспективность антикоррупционных исков в связи с исковой давностью обсудили в КС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 8 окт — РАПСИ, Михаил Телехов. Применение сроков исковой давности к антикоррупционным искам об обращении в доход Российской Федерации незаконно полученного имущества — это легализация преступных доходов или обеспечение стабильности гражданского оборота, обсудили в Конституционном суде (КС) РФ. Соответствующий запрос был направлен Краснодарским краевым судом (ККС), который обнаружил противоречия в практике судов общей юрисдикции, разрешавших соответствующие требования прокуратуры. Корреспондент РАПСИ присутствовал на заседании КС РФ и выслушал позиции сторон.
Имущества на 9 млрд.
Как рассказал судья Владимир Сивицкий, назначенный докладчиком по этому делу, в производстве ККС находится дело по апелляционным жалобам ответчиков по иску Генеральной прокуратуры РФ, которая потребовала изъять у бывшего федерального инспектора и главного советника аппарата полномочного представителя президента России в Южном федеральном округе Андрея Коровайко, его бизнес-партнера Аркадия Чебанова и аффилированных с ними лиц − в общей сложности 20 граждан и 10 организаций − незаконно полученные ими активы. «Первой инстанцией требования Генпрокуратуры были удовлетворены. Каневский районный суд постановил обратить в доход Российской Федерации акции и доли в уставных капиталах 22 компаний, в том числе агроконцерна “Покровский”, общей стоимостью свыше 9 миллиардов рублей, полученных ответчиками в результате актов коррупции и легализации незаконного обогащения», — рассказал Сивицкий.
А суть запроса, по словам Сивицкого, в том, что в своих апелляционных жалобах ответчики заявили о пропуске срока давности по имущественному иску (каким они считают иск прокурора).
«Ответчики по этому делу считают, что антикоррупционные иски не относятся к защите нематериальных благ, для которой исковая давность не применяется. Практика же по аналогичным спорам показывает, что одни суды отвергают возможность применения сроков исковой давности по антикоррупционным искам, а другие считают приемлемым применение в таких делах законодательства о давности. По мнению авторов запроса, такие противоречия возникли из-за неопределенностей в законодательстве, которые, опять же по мнению Краснодарского краевого суда, могут предоставить коррупционерам возможность сохранить незаконно полученное имущества», — пояснил Сивицкий, добавив, что ККС приостановил дело и направил запрос в КС РФ, попросив проверить конституционность статей 195, 196, пункта 1 статьи 197, пункта 1 и абзаца второго пункта 2 статьи 200, абзаца второго статьи 208 Гражданского кодекса РФ.
Госдума vs Совфед.
Представители Государственной думы РФ и Совета Федерации РФ в КС РФ в этот раз не сошлись в правовой оценке вынесенного на обсуждение вопроса. Полпред Госдумы Юрий Петров согласился с тем, что антикоррупционные иски прокуроров об обращении имущества в доход государства направлены на защиту публичных интересов.
«Но предметом рассмотрения таких исков является имущество, и, соответственно, такие иски подпадают под нормы об исковой давности. То есть предъявление антикоррупционных исков должно быть ограничено по времени, как ограничиваются все гражданско-правовые иски», — пояснил Петров.
Совфед на этом заседании представлял сенатор Андрей Клишас, поскольку постоянный представитель Совфеда в КС РФ Ирина Рукавишникова является бывшей женой коррупционера Коровайко и непосредственно упомянута в запросе Краснодарского краевого суда.
В отличие от Петрова Клишас высказался против применения института исковой давности к искам об обращении имущества коррупционеров в доход государства.
«Сроки исковой давности могут применяться к искам прокуроров о, например, недействительности сделок. Но к искам об изъятии имущества коррупционеров сроки исковой давности применяться не могут, и их применение в данной категории исков станет инструментом легализации незаконно полученного преступниками имущества и доходов», — заявил Клишас, добавив, что для разрешения данного вопроса, скорее всего, потребуется конституционное истолкование оспариваемых норм.
Не совсем гражданское право.
Представитель Президента России в КС РФ Александр Коновалов со своей стороны высказал позицию, что отнесение антикоррупционных исков к защите нематериальных благ не вполне оправдано.
«Иски о безвозмездном изъятии у собственника незаконно полученного имущества имеют другую природу — это другое явление, другая методика, и связаны они с защитой публично-правовых интересов. Такие иски отличны от гражданско-правовых отношений, но рассматриваются в гражданском процессе только потому, что их невозможно рассматривать в административных или уголовных судах», — пояснил Коновалов.
Он также подчеркнул, что подготовка таких исков очень сложный, кропотливый и длительный процесс и их предъявление может быть очень отдалено от момента выявления коррупционного преступления, поэтому они требуют времени.
По мнению Коновалова, оспариваемые нормы требуют конституционного толкования, а относительно антикоррупционных исков он предложил законодательно установить условие неприменения к ним сроков исковой давности либо установить специальные длительные сроки исковой давности.
Стимул для правоохранителей.
Судья Верховного суда (ВС) РФ Андрей Марьин высказался за применение сроков исковой давности к антикоррупционным искам, но разъяснил, что их наличие нужно рассматривать не как средство для освобождения от ответственности коррупционеров, а в качестве стимула для правоохранительных органов своевременно проводить необходимые проверки и вовремя выявлять коррупционные преступления.
«Поскольку именно длительное бездействие правоохранительных органов, позволяющее коррупционерам вести многолетнюю деятельность, представляет наибольшую угрозу публичным интересам, обществу и государству», — уверен Марьин.
Судья также пояснил, что в случае, аналогичном делу Коровайко, исковая давность подлежит исчислению с момента выявления несоответствия расходов лица, подлежащего контролю, в отчетном периоде его доходам за последние три года, в случае же выявления фактов коррупции иными способами должны применяться и иные способы изъятия незаконно полученного имущества: применение последствий недействительности ничтожных сделок, истребование имущества из чужого незаконного владения или возмещение убытков, меру уголовно-правового принуждения в виде конфискации.
Прокурор против.
Представитель Генеральной прокуратуры РФ — начальник Главного гражданско-судебного управления Сергей Бочкарев раскритиковал позицию ВС РФ, заявив, что при рассмотрении антикоррупционных исков не должны применяться сроки исковой давности.
«Образовавшаяся неопределенность в законодательстве превращают коррупцию во вполне обыденное явление, хотя Гражданский кодекс РФ в самой своей основе не допускает недобросовестности в гражданском обороте. А появляющиеся противоречия в практике уравнивают коррупционера и законопослушного гражданина. И к тому и к другому предлагается применять срок исковой давности. Хотя 235 статья ГК РФ категорически прекращает права собственности коррупционера, и в ней нет никаких сроков давности», — заявил прокурор.
По его словам, сроки давности в антикоррупционных делах поощряют хитрость и изворотливость.
«Сумел коррупционер спрятать незаконно полученное имущество так, что его не смогли обнаружить в течение срока исковой давности, и имущество легализуется. Разве это правильно? Мы сейчас говорим даже не о конкретных коррупционерах, а о противостоянии государства и порядочного гражданина. Ведь изначально государство виновато в коррупции — оно назначило на высокую должность недобросовестного чиновника, оно позволило ему обогатиться. И вот государство выявило коррупцию, возбудило уголовное дело, доказало обвинение по всем инстанциям и подает иск об изъятии имущества, а тут подошел срок исковой давности. То есть у государства не получилось реабилитироваться перед обществом», — объяснял Бочкарев.
При этом он привел в пример дело бывшего главы Клинского района Александра Постриганя, который набрал в свою собственность и в собственность своих родственников около 2100 объектов недвижимости в своем муниципалитете, в том числе и стратегической — теплоцентры, поликлиники, автодороги, железные дороги, практически все свободные земельные участки. В итоге, по словам прокурора, коррупционер уже был не у власти, а руководство субъекта Федерации не могло без его ведома и воли детский садик построить, потому что надо было выкупать землю у Постриганя.
Потом Бочкарев вернулся к тезису ВС РФ о том, что срок исковой давности должен стимулировать правоохранительные органы лучше работать, и высказал несогласие с такой позицией.
«Гражданский кодекс РФ не может довлеть сроками над правоохранительными органами. У нас есть свои сроки, устанавливаемые административным и уголовным законодательством, а также нормами, регулирующими деятельность прокуратуры», — сказал прокурор.
Он также напомнил КС РФ его собственную позицию относительно бессмысленности и бесперспективности коррупционного поведения госслужащих, обратив внимание на то, что сам смысл этих слов исключает какую-либо исковую давность.
Точки зрения.
После заседания журналистам удалось задать вопросы сенатору Клишасу о позиции ВС РФ, о позиции Генпрокуратуры, и тот ответил, что понимает обе точки зрения.
«Отзыв ВС РФ готовили представители Судебной коллегии по гражданским делам, а они изначально связаны сроками исковой давности, им больше не на что опереться, у них нет другой нормы. Я также понимаю позицию прокурора. Кто требует борьбы с коррупцией в первую очередь? Это люди, обычные люди. Они хотят возмездия коррупционерам. А президент требует этого от правоохранительных органов и ждет от прокуратуры эффективной борьбы с коррупцией. И прокурор хочет, чтобы ни одна норма не давала коррупционерам возможности легализовать незаконно полученное имущество», — объяснил Клишас.
Также он пояснил, что не исключает установления сроков исковой давности для коррупционных исков (это как решит КС РФ и законодатели), но тогда они должны быть очень длительными, насколько бывает длителен процесс поиска незаконно полученного имущества коррупционеров и подготовки исков о его изъятии.