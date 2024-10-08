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Это какая-то эпидемия: В Калининграде со старинных домов снимают и выбрасывают историческую черепицу

Чиновники уверяют, что она негодная, а местные жители в шоке.

Источник: Комсомольская правда

В Калининграде продолжает исчезать историческое наследие. Теперь всю историческую черепицу сняли с дома довоенной постройки на проспекте Победы, 62. Черепицу, рабочие, которые проводили ремонт кровли, нещадно сбрасывали вниз, после чего она разлеталась на черепки и отправлялась в кеску вместе с мусором. Об этом «Комсомолке» сообщил активист и местный житель Александр Панфилов.

— Местные негодуют, требуют прекратить безобразие и пишут жалобы в администрацию. Пока безуспешно: "Черепица старая, переложить не можем, не хватает подменной и вообще стоимость перекладки не зашита в смету, — говорит Александр.

В областном Министерстве строительства и ЖКХ свое видение ситуации.

— Как сообщили коллеги из Фонда капремонта, в кеску подрядчик сбрасывает негодную к дальнейшей эксплуатации черепицу — со сколами и трещинами. А на крыше складирует целую, которую снимет и передаст собственникам, — утверждают в ведомстве.

Однако, по словам Александра Панфилова, получилось, что 100% черепицы на доме оказалась негодная, со сколами и трещинами, а «для жильцов» никто ничего не складирует.

— Вся черепица, в том числе целая летит в кеску, в труху, — говорит Александр. — Вот и получается, что пока Фонд капремонта красиво реставрирует здания на главных улицах, все то, что чуть дальше от туристических троп, по традиции нещадно вымарывается. Полностью сняли в переулке Радищева, 4−6, снимают там же на доме № 3−5. Теперь и полностью сняли на проспекте Победы, 62. При этом на Карла Маркса прекрасненько перекладывают старую немецкую черепицу в рамках все той же программы: снимают, чистят и возвращают назад. Там, наверное, какие-то особо важные для города ценители истории живут?

Отметим, что улицы этой части Центрального района — исторического немецкого Ратсхофа — входят в туристические маршруты многих гидов и турфирм. Там проводят и автомобильные, и пешие, и велосипедные экскурсии. Туристы приезжают посмотреть как раз на старые дом с черепичными крышами. По всей видимости, скоро показывать там будет нечего — все крыши меняют на металлочерепичные, они теряют свой шарм и эстетический вид.

Еще один дом, с которого планировали снять черепицу — № 15 на улице Станочной. Но там жильцы оказались против и работы остановили, хотя к дому уже приволокли доски и кеску, куда и предполагалось выкинуть черепицу.

— Нам как жителям этого дома не безразлична его судьба, к нему постоянно возят автобусы с туристами, но видимо нашим властям не нужно сохранить историю. На наши посты и просьбы — одни отписки, хотя дом находится в удручающем состоянии по фасаду и крыше, — говорит жительница дома № 15 Юлия Кошелева. -Мы бы хотели жить в комфортных условиях и гордится нашим домом с качественно проведенным капремонтом крыши и фасада, чтобы сохраниласьь его историческая ценность в виде черепичной крыши".

ЧТО ЕЩЕ ГОВОРЯТ КАЛИНИНГРАДЦЫ.

«Город теряет свою изюминку».

Анна Алимпиева:

«Прекратите уничтожать последние следы городской идентичности, заменяя их на пластик и прочую требуху от аффилированных производителей. Нам нужна брусчатка, а не асфальт, историческая черепица, а не крашеная жесть».

Марина Шутова:

«Поддерживаю! Туристы ходят смотреть именно эти изюминки нашего города, отличающие его от любого другого. И коренные калининградцы тоже всей душой любят эту аутентичность. Брусчатые мостовые, старинные двери, черепицу старых немецких домиков, красивые сады вокруг них…».

Дмитрий Пасека:

«Сейчас на хорошие входные двери фонд капремонта деньги находит (за это огромная благодарность), а почему на керамическую черепицу найти не может? Ведь потом долгие годы, если не десятилетия, будет дом стоять с дешевой имитацией».

Дарья Шор:

«Поддерживаю движение за сохранение исторического облика сохранившихся домов. Очень жаль, что город теряет свою изюминку. Если кто-то думает, что достаточно парочки красиво восстановленных домов на фоне безликих коробок с жестяными крышами, то нет, не достаточно. Атмосферу создают целые улицы и районы. Мы сейчас рискуем потерять то немногое, что осталось от города с уникальной историей».

ЧТО ГОВОРЯТ В МИНСТРОЕ.

Сохранять — слишком дорого?

В министерстве строительства и ЖКХ Калининградской области дали «Комсомолке» такой комментарий:

"Замена кровли на керамическую черепицу, увеличивает стоимость работ в 4 раза, поэтому используется металлическая черепица. Ее качество отвечает всем стандартам России, например, ГОСТ Р 58153−2018. Она полностью подходит для использования в нашем климате. Благодаря особенностям монтажа на поверхности минимальное количество стыков, материал отличается герметичностью.

Но жильцы дома могут принять решение на общем собрании об укладке керамической черепицы за дополнительные взносы".

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