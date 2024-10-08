Это какая-то эпидемия: В Калининграде со старинных домов снимают и выбрасывают историческую черепицу

— Вся черепица, в том числе целая летит в кеску, в труху, — говорит Александр. — Вот и получается, что пока Фонд капремонта красиво реставрирует здания на главных улицах, все то, что чуть дальше от туристических троп, по традиции нещадно вымарывается. Полностью сняли в переулке Радищева, 4−6, снимают там же на доме № 3−5. Теперь и полностью сняли на проспекте Победы, 62. При этом на Карла Маркса прекрасненько перекладывают старую немецкую черепицу в рамках все той же программы: снимают, чистят и возвращают назад. Там, наверное, какие-то особо важные для города ценители истории живут?