Нижегородцы жалуются на отсутствие отопления в их домах

Кстати, если верить синоптикам, в среду нижегородцев ждет похолодание до +7 градусов.
Напомним, отопительный сезон в Нижнем Новгороде стартовал 1 октября. С этого дня в городе начался пуск тепла: сначала в социально значимые учреждения (школы, больницы
Как сообщили в городской администрации, по состоянию на 12:00 7 октября теплом были обеспечены уже 6 884 многоквартирных дома (МКД) Нижнего Новгорода. Согласно информации на сайте мэрии, в 2023 году на территории регионального центра насчитывалось 9767 МКД; выходит, что ресурс поступает примерно в 70% жилых зданий. Неудивительно, что нижегородцы выражают недовольство в соцсетях мэра Юрия Шалабаева и губернатора Глеба Никитина.
«Здравствуйте, ул. Победная д. 14, 5 дней сидели без горячей воды и отопления, горячую воду дали 7 октября, отопления так и нет, Теплоэнерго говорит дом запустили, обращаться в ЖЭК, ЖЭК говорит Теплоэнерго не запустил, обращаться в Теплоэнерго, что нам делать??? У нас маленькие дети, мы замерзаем, проблему решать никто не хочет!» — негодует Екатерина К. из Сормовского района.
«Здравствуйте, где Обещанное и оплаченное тепло в квартирах??? Горловская 5. Почему мы должны ещё и двойной счётчик по электричеству оплачивать?» — задается вопросом Ц. из Советского района.
«Юрий Владимирович, доброе утро, Вы говорили, что
Ответ Ольга получила в мэрии. Представители администрации отметили, что пуск тепла в дома — достаточно сложный технологический процесс.
«Ресурсоснабжающие организации проводят работы по доведению тепла до границы эксплуатационной ответственности — стены здания. Параллельно регулировку внутридомовых систем выполняют домоуправляющие компании. На практике для обеспечения стабильного теплогидравлического режима работы систем отопления требуется до 2 недель», — сообщили в мэрии.
У некоторых нижегородцев отопление отсутствует из-за внештатных ситуаций на теплосетях. Нижегородка Мила Ш. пожаловалась на холод в доме № 1 на Бринского из-за аварии.
«Никак не устранят. Мы мерзнем, болеем. Когда уже будет тепло???» — задается вопросом Мила.
«Аварийная ситуация на абонентских сетях теплоснабжения (магазин). В настоящее время ООО ˮНижновтеплоэнергоˮ организованы работы по перекрытию данной теплотрассы в целях обеспечения бесперебойного теплоснабжения жилого фонда. Срок до 09.10.24», — ответили в мэрии.
При этом среди нижегородцев есть и те, кто не понимает возмущенных горожан. По их мнению, отопление сейчас включать вовсе не нужно.
«На улице шикарная осень, тепло, т.е. из “истеричек” всяких у меня включили тепло! А мне жарко! Уважаемые горожане, мерзнущие, на улице +, изучите регламенты, когда должны включать тепло, потом нойте! Мне сейчас отопление не нужно — дома духотище! Прекратите идти на поводу у истеричек, следуйте нормативам, зачем сейчас включили отопление?!» — выразила свое мнение Татьяна Н.
Напомним, что в городском департаменте жилья сейчас работает горячая линия по вопросам теплоснабжения. Нижегородцы могут уточнить информацию, связанную с отопительным сезоном, по телефону.