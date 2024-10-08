Нижегородцы жалуются на отсутствие отопления в их домах

«Юрий Владимирович, доброе утро, Вы говорили, что 3—4 октября отопление будет у всех! Почему это так сложно сделать, в чем причина? Почему это у вас никак не получается??? Сегодня 8! Нет тепла пр. Ленина д. 51!» — вопрошает Ольга И. из Ленинского района.