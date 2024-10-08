Церемония зажжения фонарей будет отменена в Бресте

В Бресте временно отменяют традиционную церемонию зажжения фонарей на пешеходной улице Советской, сообщил телеграм-канал «Любимый Брест» Брестского горисполкома.
Так, керосиновые фонари на Советской в Бресте не будут зажигать в период с 8 по 11 октября включительно. Как объяснили в горисполкоме, это связано с проведением плановых профилактических работ по содержанию и ремонту городских фонарей.
— Церемония зажжения фонарей с 08 октября до 11 октября включительно проводиться не будет, — констатировали в горисполкоме.
При этом местные власти предупредили брестчан и гостей города, что о том, когда в Бресте возобновится церемония зажжения фонарей, сообщат дополнительно.
Тем временем сотня боеприпасов обнаружена при закладке Аллеи памяти в Барановичах.
А Белтелеком сказал об отключении интернета в Беларуси с 9 по 11 октября.