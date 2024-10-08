Закономерное и верное решение: Сидоренко о блокировке Discord

МОСКВА, 8 окт — РАПСИ. Решение о блокировке социальной сети Discord в РФ является закономерным шагом, поскольку у площадки отсутствует внятная модерация и она принципиально игнорирует российские законы, заявила член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ), гендиректор АНО «Белый Интернет» Элина Сидоренко.
«Белый Интернет» неоднократно предупреждал, что отсутствие внятной модерации, принципиальное игнорирование отечественных законов и требований регуляторов приведёт к блокировке сервиса. Мы занимаем принципиальную позицию по вопросам доступности контента, который может повредить несовершеннолетним", — отмечает Сидоренко.
По ее словам, Discord — это цифровая площадка, через которую общаются геймеры, среди которых значительная доля — несовершеннолетние. Речь идет об аудитории, которая насчитывает от 29 до 40 миллионов человек в России, по оценкам «Белого Интернета», треть из них — это дети и подростки.
«Соблюдение требований российского законодательства — основное требование государства к иностранным цифровым площадкам. И пока цифровые гиганты не будут делать это самостоятельно и подвергать опасности неокрепшие умы подростков и детей, мы в “Белом Интернете” будем приветствовать их ограничение со стороны государства», — указала Сидоренко.
При этом в последние несколько лет под давлением правоохранительных органов зарубежных стран компания стала серьезнее относиться к модерации контента и блокировать отдельные учетные записи, поэтому вызывает недоумение тот факт, что Discord напрочь игнорирует предписания российских органов, напомнила Сидоренко.
Приоритет безопасности.
Блокировка Discord является закономерным и правильным шагом, который можно только поприветствовать, поскольку ограничение распространения запрещенного контента остается крайне важным для защиты подрастающего поколения, считает заведующий кафедрой уголовного процесса, правосудия и прокурорского надзора МГУ имени М. В. Ломоносова Леонид Головко.
«Дело в том, что нарушающие российские законы платформы представляют очевидную опасность для общественной безопасности. Мы говорим о безопасности граждан, подрастающего поколения и их нормального развития. Такие меры необходимы вне зависимости от того, платформа зарубежная или отечественная. И такие блокировки должны происходить в любое время — и мирное и военное. Доступ несовершеннолетних особенно недопустим к программам и контенту, который может им навредить», — отметил Головко.
В целях защиты.
Платформа Discord в последнее время неоднократно нарушала действующее российское законодательство. В частности, совсем недавно владельцы платформы Discord были оштрафованы за не удаление в течение 24 часов 11 порнографических видео с участием несовершеннолетних, отмечает член Ассоциации юристов России, управляющий партнер Легес Бюро Мария Спиридонова.
«Блокировка платформы Discord со стороны Роскомнадзора является правильным и своевременным решением в целях защиты прав и интересов гражданского общества в Российской Федерации», — подчеркивает эксперт.
Адвокат Дмитрий Аграновский указывает, что российские регуляторы были вынуждены заблокировать Discord, поскольку социальная сеть сама не оставила выбора.