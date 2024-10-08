Закономерное и верное решение: Сидоренко о блокировке Discord

«Дело в том, что нарушающие российские законы платформы представляют очевидную опасность для общественной безопасности. Мы говорим о безопасности граждан, подрастающего поколения и их нормального развития. Такие меры необходимы вне зависимости от того, платформа зарубежная или отечественная. И такие блокировки должны происходить в любое время — и мирное и военное. Доступ несовершеннолетних особенно недопустим к программам и контенту, который может им навредить», — отметил Головко.