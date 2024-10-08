В Новосибирске врачи отметили всплеск пневмонии

Как сообщают медики, в Новосибирске «каждый первый» болеет пневмонией, и необычное протекание болезни осложняет диагностику. Интервью с педиатром Еленой Щербинской провели «BFM-Новосибирск» 8 октября.
— Мы видим сейчас много «немых» пневмоний. Это когда нет характерных хрипов в легких. Коварная особенность. На рентгене такие пневмонии практически не видно. В основном диагноз подтверждается с помощью КТ, — рассказывает педиатр Елена Щербинская.
Как сообщает врач, в первую очередь у больного начинается кашель, потом одышка, температура как может держаться в течение 5−7 дней, так и не быть вообще.
Иногда такое течение болезни кажется пациентам несерьезным. Заболевшие взрослые продолжают ходить на работу, а детей не торопятся оставить дома. Из-за этого рост заболеваемости только растет и увеличивается число тяжелых случаев.
В Новосибирске из-за пневмонии и ОРВИ на карантин закрыли 6 школ. В конце сентября заболеваемость ОРВИ превышала 80%.
Валерия ПЛЮСНИНА.