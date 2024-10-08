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В Новосибирске врачи отметили всплеск пневмонии

На рентгене воспаления легких практически не видно.

Как сообщают медики, в Новосибирске «каждый первый» болеет пневмонией, и необычное протекание болезни осложняет диагностику. Интервью с педиатром Еленой Щербинской провели «BFM-Новосибирск» 8 октября.

— Мы видим сейчас много «немых» пневмоний. Это когда нет характерных хрипов в легких. Коварная особенность. На рентгене такие пневмонии практически не видно. В основном диагноз подтверждается с помощью КТ, — рассказывает педиатр Елена Щербинская.

Как сообщает врач, в первую очередь у больного начинается кашель, потом одышка, температура как может держаться в течение 5−7 дней, так и не быть вообще.

Иногда такое течение болезни кажется пациентам несерьезным. Заболевшие взрослые продолжают ходить на работу, а детей не торопятся оставить дома. Из-за этого рост заболеваемости только растет и увеличивается число тяжелых случаев.

В Новосибирске из-за пневмонии и ОРВИ на карантин закрыли 6 школ. В конце сентября заболеваемость ОРВИ превышала 80%.

Валерия ПЛЮСНИНА.

здоровье