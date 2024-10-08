В Новосибирске врачи отметили всплеск пневмонии

— Мы видим сейчас много «немых» пневмоний. Это когда нет характерных хрипов в легких. Коварная особенность. На рентгене такие пневмонии практически не видно. В основном диагноз подтверждается с помощью КТ, — рассказывает педиатр Елена Щербинская.