Крымский мост сейчас — растет очередь из Керчи

«К 14:00 в очереди со стороны Керчи находится 90 транспортных средств», — сказано в сообщении.
При этом въезд в Крым остается свободным — со стороны Тамани очередей перед пунктами досмотра нет.
Крымский мост — стратегический объект. Досмотр на нем является обязательной процедурой и необходим в целях безопасности, поскольку киевский режим не оставляет попыток атак, в том числе на транспортный переход. В Крыму действует желтый уровень террористической опасности.
Движение транспорта по Крымскому мосту разрешено только автомобилям массой до 3,5 тонн, а также пассажирским автобусам. В целях безопасности весь транспорт проходит обязательный досмотр. Грузовой транспорт следует из порта Крым в порт Кавказ через паромную переправу. Также открыт сухопутный маршрут через новые регионы РФ.
Грузовой транспорт следует из порта Крым в порт Кавказ через паромную переправу. Также открыт сухопутный маршрут через новые регионы РФ.