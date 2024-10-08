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Крымский мост сейчас — растет очередь из Керчи

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 окт — РИА Новости Крым. Днем во вторник у Крымского моста начала расти очередь со стороны Керчи. Об этом свидетельствуют данные Telegram-канала оперативной информации о ситуации на транспортном переходе.

Источник: РИА "Новости"

«К 14:00 в очереди со стороны Керчи находится 90 транспортных средств», — сказано в сообщении.

При этом въезд в Крым остается свободным — со стороны Тамани очередей перед пунктами досмотра нет.

Крымский мост — стратегический объект. Досмотр на нем является обязательной процедурой и необходим в целях безопасности, поскольку киевский режим не оставляет попыток атак, в том числе на транспортный переход. В Крыму действует желтый уровень террористической опасности.

Движение транспорта по Крымскому мосту разрешено только автомобилям массой до 3,5 тонн, а также пассажирским автобусам. В целях безопасности весь транспорт проходит обязательный досмотр. Грузовой транспорт следует из порта Крым в порт Кавказ через паромную переправу. Также открыт сухопутный маршрут через новые регионы РФ.

Грузовой транспорт следует из порта Крым в порт Кавказ через паромную переправу. Также открыт сухопутный маршрут через новые регионы РФ.