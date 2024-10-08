Суд признал требования экс-владельца ПСБ Ананьева к своей жене в 8,6 млрд руб

Тверской суд Москвы 25 августа 2021 года заочно арестовал Дмитрия Ананьева по новому уголовному делу о мошенничестве в особо крупном размере, сообщили РАПСИ в пресс-службе суда. В отношении Ананьева была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на 2 месяца с момента фактического задержания или с момента его экстрадиции на территорию РФ, рассказали в суде.