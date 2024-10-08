Суд признал требования экс-владельца ПСБ Ананьева к своей жене в 8,6 млрд руб

МОСКВА, 8 окт — РАПСИ. Арбитражный суд Москвы удовлетворил заявления бывшего владельца Промсвязьбанка Дмитрия Ананьева о включении долга перед ним в размере около 8,6 миллиарда рублей в реестр требований кредиторов его жены Людмилы, говорится в определениях суда.
Столичный арбитраж 5 июля ввел в отношении Людмилы Ананьевой процедуру реструктуризации долгов, финансовым управляющим ее имуществом была назначена Мария Шабалина. Кроме того, суд в ноябре 2023 года взыскал с Людмилы Ананьевой в конкурсную массу Дмитрия Ананьева 1,9 миллиарда рублей, около 59 миллионов долларов и 8,5 миллиона евро.
Арбитраж 1 февраля 2021 года признал несостоятельным (банкротом) Дмитрия Ананьева, в отношении него была введена процедура реализации имущества.
Арест имущества и проблемы банка.
Столичный арбитраж в июне 2019 года в рамках дела о банкротстве Дмитрия Ананьева отказал в аресте его имущества в размере 2,8 миллиарда рублей.
В ходатайстве управляющего «Настюши» говорится, что непринятие обеспечительных мер на имущество Ананьева может сделать невозможным исполнение гражданином-должником его обязательств перед заявителем в размере 2,8 миллиарда рублей. В частности, заявитель просил арестовать денежные средства Ананьева, находящиеся на счетах банков «Возрождение» и Промсвязьбанке, а также 33% доли в уставном капитале ООО «ПСБ-Менеджмент» и самолет Bombardier Challenger 650.
Арбитраж посчитал, что заявителем не представлено доказательств, свидетельствующих о том, что непринятие обеспечительных мер может затруднить или сделать невозможным исполнение судебного акта по настоящему делу.
В то же время столичный арбитраж 29 мая 2019 года удовлетворил заявление ПСБ об аресте имущества Алексея и Дмитрия Ананьевых на сумму 282,2 миллиарда рублей. Заявление о принятии обеспечительных мер в виде ареста имущества было направлено в рамках иска о взыскании убытков в размере 282,2 миллиарда рублей с двенадцати бывших топ-менеджеров банка.
Центральный банк (ЦБ) России 15 декабря 2017 года ввел временную администрацию по управлению Промсвязьбанком. Функции временной администрации по управлению банком были возложены на ООО «Управляющая компания Фонда консолидации банковского сектора». В рамках мер, направленных на повышение финансовой устойчивости банка и обеспечение непрерывности его деятельности на рынке банковских услуг, планируется участие ЦБ в качестве инвестора с использованием денежных средств «Фонда консолидации банковского сектора».
Акционерами Промсвязьбанка по состоянию на 30 июня 2017 года являлись: Promsvyaz Capital B.V. (50,03%), ЕБРР (11,75%), НПФ «Будущее» (10%), ПАО «Московский кредитный банк» (9,97%), НПФ «Сафмар» (6,19%), НПФ «Доверие» (3,81%) и ООО «Левит».
Дела уголовные.
Тверской суд Москвы 25 августа 2021 года заочно арестовал Дмитрия Ананьева по новому уголовному делу о мошенничестве в особо крупном размере, сообщили РАПСИ в пресс-службе суда. В отношении Ананьева была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на 2 месяца с момента фактического задержания или с момента его экстрадиции на территорию РФ, рассказали в суде.
Аналогичное ходатайство о заочном аресте Алексея Ананьева было удовлетворено 27 августа 2021 года.
Ананьевым предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). По данным следствия, обвиняемые причастны к незаконному выводу из Промсвязьбанка около 6,7 миллиарда рублей.
В сентябре 2019 года Басманный суд Москвы заочно арестовал Ананьевых по делу о растрате в особо крупном размере.
Новые требования к Дмитрию и Алексею Ананьевым примерно на 315 миллионов евро предъявлены на Кипре в связи с предполагаемым незаконным выводом активов из «Промсвязьбанка» и «Автовазбанка», сообщила ранее пресс-служба банка «Траст». С учетом поданного ранее иска общая сумма заявленных в Окружном суде Лимассола требований составляет 586 миллионов евро.