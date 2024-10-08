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11 жителей Братска отправились в зону СВО по контракту

Мужчин пришли проводить родные, друзья и представители администрации
Источник: Комсомольская правда

В Братске в торжественной обстановке 11 мужчин отправились добровольцами «за ленточку». На главную площадь их пришли проводить члены семьи, друзья, знакомые, коллеги и представители мэрии. Об этом КП-Иркутск сообщили в администрации города.

— Сначала мужчины отправятся на областной сборный пункт, который находится в Шелехове. Там они и подпишут контракт с министерством обороны. После их доставят в воинские части, где они пройдут подготовку. Только после они отправятся в зону проведения СВО, — рассказывают в пресс-службе администрации.

Мэр Братска Александр Дубровин выступил со словами поддержки и пожелал мужчинам скорейшего возвращения домой. Также вручил каждому вещмешок, с предметами первой необходимости. Помимо этого служитель церкви провел молебен.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что на трассе в Приангарье мертвый медведь спровоцировал аварию с участием трех автомобилей.