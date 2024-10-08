Гомельский студент пошел под суд из-за выигрыша в конкурсе видеороликов

Так, житель Ветки, являющийся студентом одного из гомельских университетов, поучаствовал в конкурсе, объявленном стримером из Гомеля. Для конкурса студенту нужно было изготовить видеоролики, и, если они наберут свыше 100 тысяч просмотров, полагался выигрыш. С апреля по июнь гомельский студент изготовил 300 видеороликов, четыре из которых набрали необходимый лимит просмотров. Обещанный приз белорус получил в токенах, которые позже обменял на белорусские рубли.