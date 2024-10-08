Терапевт Кондрахин рассказал, как туман может навредить здоровью

— К радиоактивности не имеет никакого отношения. Это длинноволновое излучение поверхностного слоя и конденсация водяного пара. Он абсолютно безопасен, мы всю жизнь живем в этих условиях и прекрасно себя чувствуем, — пояснил синоптик.