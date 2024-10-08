Терапевт Кондрахин рассказал, как туман может навредить здоровью

В ближайшие дни в Москве будут возникать локальные очаги «радиационного» тумана. Может ли он влиять на здоровье, как другие погодные явления, «Вечерняя Москва» узнала у специалистов.
Туман косвенно говорит о том, что погода стала холодной, а сам по себе он — это высокая влажность, мелкий диспергированный дождь, отметил врач-терапевт, кардиолог Андрей Кондрахин.
— Поэтому да, при тумане можно заболеть, особенно если долго в нем находиться и промокнуть, — предупредил специалист.
При этом если в условиях тумана открыть окна и проветривать помещение, то от влажности воздуха человек не заболеет, успокоил врач.
— Только если человек открыл окно и уснул. Теоретически квартиру можно выхолодить и заболеть, потому что ночью мы охлаждаемся, — уточнил Кондрахин.
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Врач-терапевт Лариса Алексеева же считает, что туман как смешение атмосферных масс не может негативно сказаться на самочувствии человека.
— Однако из-за тумана повышается аварийность на дорогах. Поэтому водителям нужно сохранять внимательность и соблюдать дистанцию с другими автомобилями, — добавила медик.
Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов также рассказал, может ли «радиационный» туман быть опасным для жизни.
— К радиоактивности не имеет никакого отношения. Это длинноволновое излучение поверхностного слоя и конденсация водяного пара. Он абсолютно безопасен, мы всю жизнь живем в этих условиях и прекрасно себя чувствуем, — пояснил синоптик.
Шувалов объяснил, что важным условием для формирования такого тумана является отсутствие облаков.