Лукашенко нарубил дров перед встречей лидеров стран-участников СНГ

Президент Беларуси Александр Лукашенко нарубил дров перед встречей лидеров государств-участников Содружества Независимых Государств, сообщил телеграм-канал «Пул Первого».
Ранее «Комсомолка» писала о том, что Лукашенко выступит на саммите СНГ в Москве с докладом о 80-летии Победы.
И около 14.00 часов по минскому времени стало известно, что в Кремле все готово к встрече лидеров государств-участников СНГ, которые сначала проведут переговоры в узком составе.
При этом телеграм-канал «Пул Первого» уточнил, что перед встречей глав СНГ белорусский президент устроил для себя разминку. Так в Москве в преддверии официальной повестки Лукашенко рубил дрова.
— Дрова для этой самой разминки найдутся и в Москве. Пул зафиксировал результат, — подписал телеграм-канал «Пул Первого» фото с горой нарубленных белорусским президентом дров.
К слову, Александр Лукашенко нередко рубит дрова, например, минувшей весной даже опробовал в рубке дров белорусский топор из Орши.
А еще президент отреагировал на обращение «Ваше превосходительство» в Москве.
И также накануне глава республики изменил указ о полетах авиамоделей и беспилотников в Беларуси.