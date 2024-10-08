Олбани
+7°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Лукашенко нарубил дров перед встречей лидеров стран-участников СНГ

В Москве Лукашенко перед встречей глав стран СНГ нарубил дров для разминки.

Источник: Комсомольская правда

Президент Беларуси Александр Лукашенко нарубил дров перед встречей лидеров государств-участников Содружества Независимых Государств, сообщил телеграм-канал «Пул Первого».

Ранее «Комсомолка» писала о том, что Лукашенко выступит на саммите СНГ в Москве с докладом о 80-летии Победы.

И около 14.00 часов по минскому времени стало известно, что в Кремле все готово к встрече лидеров государств-участников СНГ, которые сначала проведут переговоры в узком составе.

При этом телеграм-канал «Пул Первого» уточнил, что перед встречей глав СНГ белорусский президент устроил для себя разминку. Так в Москве в преддверии официальной повестки Лукашенко рубил дрова.

— Дрова для этой самой разминки найдутся и в Москве. Пул зафиксировал результат, — подписал телеграм-канал «Пул Первого» фото с горой нарубленных белорусским президентом дров.

К слову, Александр Лукашенко нередко рубит дрова, например, минувшей весной даже опробовал в рубке дров белорусский топор из Орши.

А еще президент отреагировал на обращение «Ваше превосходительство» в Москве.

И также накануне глава республики изменил указ о полетах авиамоделей и беспилотников в Беларуси.