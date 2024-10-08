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Тепло даем, аварии — устраняем: в мэрии рассказали, как идет подключение домов к отоплению

Дома в Челябинске продолжают подключать к отоплению.

Источник: Комсомольская правда

В мэрии Челябинска рассказали, сколько домов уже подключили к отоплению — по данным на 14:00 8 октября это 6297 многоквартирных дома и 786 школ, детских садиков и больниц. В администрации добавили, что есть дома, где после подачи тепла, произошли аварии, в том числе на внутридомовых сетях.

— Особое внимание уделяется устранению повреждений в поселках города. Сейчас работы ведутся в поселках Плановый, КПЗиС, Киргородок, а также в частном секторе Металлургическом районе, — уточнили в мэрии.

УК при необходимости оказывается помощь. К ликвидации аварий привлекли несколько десятков бригад МУП «ЧКТС», АО «УСТЭК-Челябинск» и предприятий города.

Добавим, метеорологи прогнозируют первый снег в Челябинске уже в днем на четверг, 10 октября.

ЖКХ