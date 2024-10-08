Тепло даем, аварии — устраняем: в мэрии рассказали, как идет подключение домов к отоплению

В мэрии Челябинска рассказали, сколько домов уже подключили к отоплению — по данным на 14:00 8 октября это 6297 многоквартирных дома и 786 школ, детских садиков и больниц. В администрации добавили, что есть дома, где после подачи тепла, произошли аварии, в том числе на внутридомовых сетях.