Воронежцев приглашают принять участие в общегородском субботнике

В октябре особое внимание будет уделяться подготовке городских территорий к приближающимся холодам. Среди поставленных задач — выполнение генеральной уборки, вывоз мусора и высадка растений. Так 9, 16, 23 и 30 октября в Воронеже пройдут санитарные дни, 12 и 26 октября — районные субботники, а 19 октября состоится общегородской субботник. Мэрия приглашает воронежцев присоединиться к уборке города.