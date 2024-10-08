Воронежцев приглашают принять участие в общегородском субботнике

Жителей Воронежа приглашают на общегородской субботник, который состоится 19 октября, сообщили в администрации города.
В октябре особое внимание будет уделяться подготовке городских территорий к приближающимся холодам. Среди поставленных задач — выполнение генеральной уборки, вывоз мусора и высадка растений. Так 9, 16, 23 и 30 октября в Воронеже пройдут санитарные дни, 12 и 26 октября — районные субботники, а 19 октября состоится общегородской субботник. Мэрия приглашает воронежцев присоединиться к уборке города.
Отмечается, что все желающие принять участие в жизни столицы Черноземья должны обратиться в свои управляющие организации. Участников включат в план проведения работ и обеспечат инвентарем.