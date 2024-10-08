Олбани
+11°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Минобороны рассказали, кто из срочников на особом контроле

Официальный представитель Министерства обороны РК Жангулин Руслан 8 октября 2024 года на брифинге в СЦК рассказал, как обеспечивается безопасность военнослужащих срочной службы, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Источник: Министерство обороны РК

По его словам, для благоприятного прохождения воинской службы с первых дней военнослужащих срочной службы берут на особый контроль.

«Первый этап — это прохождение курса молодого бойца. Когда новобранец прибывает в ряды Вооруженных сил или других воинских формирований, он сначала проходит период адаптации. После этого проводится соответствующая работа командирами, офицерами-воспитателями, психологами, а также работают органы военной полиции и медспециалисты. Весь этот комплекс мероприятий сопровождает наших военнослужащих во всех воинских подразделениях. Помимо этого установлены камеры видеонаблюдения, круглосуточно дежурят ответственные офицеры, которые следят за военнослужащими срочной службы. Мы также активно взаимодействуем с Комитетом солдатских матерей, который имеет свободный доступ и в любой момент может посетить любую воинскую часть для проверки».

дополнил он.

Заместитель начальника Департамента организационно-мобилизационной работы Генерального штаба Вооруженных сил РК Фархад Айдарбаев рассказал, что в ходе отбора психологами департамента по делам обороны особое внимание уделяется призывникам, у которых есть перенесенные травмы и инфекционные заболевания головного мозга, случаи наблюдения в психоневрологическом диспансере, порезы на теле, у родителей и близких родственников которых есть психические заболевания.

«На сборном пункте по результатам медицинского освидетельствования, изучения семейного положения и морально-деловых качеств, психологического изучения и наркотестирования, призывники решением призывной комиссии призываются на срочную воинскую службу», — озвучил Айдарбаев.

Он также напомнил, что с этого года автоматизирован процесс постановки на учет юношей 17-летнего возраста и не требует их личного присутствия.

«Если в “ручном” режиме ставили на учет до 120 тыс. юных казахстанцев, то цифровизация позволила увеличить число до 170 тыс. В целях цифровизации процессов медицинского освидетельствования граждан, приписываемых к призывным участкам, призываемых на срочную воинскую службу, проводятся работы по интеграции медицинских информационных систем с призывными пунктами регионов».

продолжил Фархад Айдарбаев.
здоровье
медицина