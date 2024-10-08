В Минобороны рассказали, кто из срочников на особом контроле

«Первый этап — это прохождение курса молодого бойца. Когда новобранец прибывает в ряды Вооруженных сил или других воинских формирований, он сначала проходит период адаптации. После этого проводится соответствующая работа командирами, офицерами-воспитателями, психологами, а также работают органы военной полиции и медспециалисты. Весь этот комплекс мероприятий сопровождает наших военнослужащих во всех воинских подразделениях. Помимо этого установлены камеры видеонаблюдения, круглосуточно дежурят ответственные офицеры, которые следят за военнослужащими срочной службы. Мы также активно взаимодействуем с Комитетом солдатских матерей, который имеет свободный доступ и в любой момент может посетить любую воинскую часть для проверки».