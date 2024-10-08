Самому толстому котику из Перми ищут хозяев

Волонтеры забрали Крошика в реабилитационный центр, даже не подозревая, каким шкодливым окажется их подопечный. Сначала он рычал и фыркал, когда вместо любимой колбаски ему насыпали безвкусный диетический корм. Упирался и отказывался заниматься на водяной дорожке. А потом попытался сбежать от своих «мучителей», но смог лишь проползти несколько метров и застрял пузом в полке для обуви.