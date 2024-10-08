Самому толстому котику из Перми ищут хозяев

История, как худеет самый толстый котик по кличке Крошик, превратилась в настоящий сериал. И новую серию с нетерпением ждут тысячи поклонников рыжего красавца. А он и рад стараться — что ни день, то новый инфоповод.
Котяра, напомним, стал жертвой больничных котлет — сердобольные санитарки наперебой подкармливали питомца, поселившегося в подвале медучреждения. И опомнились, когда из-за огромного веса животное не смогло двигаться и вставать на лапы.
Волонтеры забрали Крошика в реабилитационный центр, даже не подозревая, каким шкодливым окажется их подопечный. Сначала он рычал и фыркал, когда вместо любимой колбаски ему насыпали безвкусный диетический корм. Упирался и отказывался заниматься на водяной дорожке. А потом попытался сбежать от своих «мучителей», но смог лишь проползти несколько метров и застрял пузом в полке для обуви.
А когда понял, что такое весы, решил схитрить и сполз одним боком на пол, чтобы убавить себе килограммов.
Крошик стал настоящим «мемным» котиком. Сперва он попал в набор стикерпаков Минэкономразвития. Креативщики ведомства использовали фото с того самого побега и подписали: «Просчитался, но где?».
А потом рыжий толстяк засветился в публикации New York Post, американские журналисты в красках рассказали читателям, как русские волонтеры «отправили кошку-мамонтенка в паломничество по снижению веса».
Феномен кошачьей популярности попытались разгадать даже ученые пермского университета, которые провели целое исследование.
— При обилии «серьезных» новостей появление такой живой истории привлекает внимание читателя. Это не рядовой эпизод про пушистого друга или только мем. Это путь и обстоятельства, которые вызывают целый комплекс чувств, так необходимых нам в буднях: умиление, интерес, сочувствие, симпатия, — объяснила кандидат психологических наук Лина Зарипова.
Похудательный процесс тем временем идет своим чередом. За полтора месяца Крошику удалось скинуть больше двух кило и впервые встать на лапы. Буквально на днях ветеринар-реабилитолог не поверила своим глазам, когда кот подошел к невысокому пуфику, обдумал маневр, поставил лапы на пуф, прицелился и метнул свое тельце вверх!
«Вот это победа!», «Прямо слезы и радость за него», «Крошик замотивировал заниматься спортом», «Спасибо тем, кто с ним работает», — комментируют ролик поклонники Крошика.
— Да, Крошик начал понемногу передвигаться сам, но в основном это перемещения на небольшие расстояния, — рассказала «КП» реабилитолог центра DogMas Екатерина Каменкова. — После таких «прогулок» коту нужно время, чтоб восстановить силы. В свое свободное время он в основном спит, но это нормально: взрослые кошки спят по 12 — 16 часов в день.
Сейчас вес худеющего Крошика 14,800, а впереди еще месяцы тренировок с гидро- и кинезиотерапией.
— Мы уже ищем Крошику новых хозяев, — говорит основатель пермского приюта для кошек «Матроскин» Галя Море. — Несколько людей звонили, но пока никто не прошел собеседование или показал бы серьезность своих намерений! Увы, у людей Крошик больше вызывает чувство умиления, чем желания забрать.