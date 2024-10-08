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Новогодний Сочи оформят в золотом, красном и белом цветах

Концепцию новогоднего оформления обсудили в Сочи.

Источник: Комсомольская правда

В Сочи готовятся к Новому году. Концепцию праздничного оформления обсудили на заседании Градостроительного совета курорта.

Так, в этом году город планируют украсить в золотом, красном и белом цветах. Выбран и праздничный слоган — «Хорошая традиция — встречать Новый год в Сочи».

«В целях экономии бюджетных средств решено применять световые конструкции, использовавшиеся в прошлом году», — отметил заммэра Сочи Евгений Горобец.

Облачить курорт в праздничное убранство планируют к середине декабря. В горах Сочи новогодние украшение появятся еще раньше.