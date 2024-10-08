Новогодний Сочи оформят в золотом, красном и белом цветах

В Сочи готовятся к Новому году. Концепцию праздничного оформления обсудили на заседании Градостроительного совета курорта.
Так, в этом году город планируют украсить в золотом, красном и белом цветах. Выбран и праздничный слоган — «Хорошая традиция — встречать Новый год в Сочи».
«В целях экономии бюджетных средств решено применять световые конструкции, использовавшиеся в прошлом году», — отметил заммэра Сочи Евгений Горобец.
Облачить курорт в праздничное убранство планируют к середине декабря. В горах Сочи новогодние украшение появятся еще раньше.