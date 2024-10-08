Шофер самарского предприятия погиб в Башкирии

В Бакалинском районе Башкирии водитель получил смертельный удар током. Об этом рассказала пресс-служба Государственной инспекции труда республики.
Трагедия случилась в минувший четверг, 3 октября, рядом с селом Карповка во время закладки грунтовых реперов (специальных геодезических знаков с определенной высотной отметкой). 39-летний работник самарского предприятия «Геокомплекс» за рулем буровой установки на базе «КамАЗа» подъехал на место, поднял мачту и вышел из салона.
Внезапно большегруз покатился, мужчина попытался остановить его, но когда он взялся за ручку двери, мачта задела провода линии электропередачи, и шофер получил смертельный удар током.
По факту происшествия Гострудинспекция начала расследование, в ходе которого сотрудники ведомства намерены определить все обстоятельства и причины ЧП.
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