Шофер самарского предприятия погиб в Башкирии

Трагедия случилась в минувший четверг, 3 октября, рядом с селом Карповка во время закладки грунтовых реперов (специальных геодезических знаков с определенной высотной отметкой). 39-летний работник самарского предприятия «Геокомплекс» за рулем буровой установки на базе «КамАЗа» подъехал на место, поднял мачту и вышел из салона.