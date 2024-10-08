В Воронеже осветили памятник Котенку с улицы Лизюкова

В Воронеже смонтировали освещение у памятника Котенку с улицы Лизюкова. Поводом послужило обращение общественников после того, как вандалы в очередной раз повредили скульптуру. Сайт VRN.KP.RU писал, что неизвестные отломили Вороне ресницы. А найти хулиганов было проблематично, поскольку в темноте на записях камер видеонаблюдения сложно разобрать лица. Поэтому активисты сообщества «Защита культурного наследия Воронежа» обратились с просьбой поставить фонари возле популярной достопримечательности.