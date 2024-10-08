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В Воронеже осветили памятник Котенку с улицы Лизюкова

Фонари будут подсвечивать скульптуру ночью.

Источник: Комсомольская правда

В Воронеже смонтировали освещение у памятника Котенку с улицы Лизюкова. Поводом послужило обращение общественников после того, как вандалы в очередной раз повредили скульптуру. Сайт VRN.KP.RU писал, что неизвестные отломили Вороне ресницы. А найти хулиганов было проблематично, поскольку в темноте на записях камер видеонаблюдения сложно разобрать лица. Поэтому активисты сообщества «Защита культурного наследия Воронежа» обратились с просьбой поставить фонари возле популярной достопримечательности.

Как отметили в мэрии, подсветку Котенка с улицы Лизюкова «Воронежгорсвет» сделал 18 сентября. Сейчас в ночные часы скульптура отлично освещена, надеемся, это отпугнет вандалов, которых теперь будет хорошо видно.

Чиновники отметили, что восстановлением ресниц у Вороны скульпторы Дикуновы займутся в рабочем порядке.

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