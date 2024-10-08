В Ростовской области планируют работы по сокращению перебоев в электроснабжении

В Ростовской области на базе ПАО «Россети Юг» создали организацию, которая с 2025 по 2029 годы будет заниматься ликвидацией последствий аварийных ситуаций, а также проведет реконструкцию энергообъектов. Об этом сообщил заместитель губернатора Игорь Сорокин.
— Прорабатываются вопросы увеличения трансформаторной мощности. Планируется возвести центр питания на 220 кВ, а также установить дополнительную автотрансформаторную группу. Реализация проекта планируется уже в 2025 году, — рассказал Игорь Сорокин.
Параллельно с этим продолжается выполнение других программ. В частности, согласован проект повышения надежности филиала «Россети Юг» — «Ростовэнерго», который предполагает финансирование ремонта существующих сетей в период до 2035 года.
Кроме этого, в 2024 году губернатор поддержал инициативу по повышению энергонадежности Таганрога, Мясниковского, Аксайского, Неклиновского, Красносулинского, Азовского, Константиновского, Каменского, Зерноградского и Веселовского районов. В рамках этой работы до 2030 года собираются обновить больше 350 км сетей и около 100 трансформаторных подстанций.
— Комплексный подход позволит предотвратить отключения электроэнергии и обеспечить стабильную работу предприятий, — отметил Игорь Сорокин.