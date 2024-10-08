В Ростовской области планируют работы по сокращению перебоев в электроснабжении

Кроме этого, в 2024 году губернатор поддержал инициативу по повышению энергонадежности Таганрога, Мясниковского, Аксайского, Неклиновского, Красносулинского, Азовского, Константиновского, Каменского, Зерноградского и Веселовского районов. В рамках этой работы до 2030 года собираются обновить больше 350 км сетей и около 100 трансформаторных подстанций.