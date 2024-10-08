Отопление в жилфонде Минска запустили за пять дней

«Включать отопление в жилищном фонде, общежитиях, учреждениях образования, театрах и общегородских банях начали 4 октября. Пуск отопления в жилфонде занимает 3−5 дней, на сегодня все необходимые работы выполнены», — сообщили власти Минска.
Как подчеркнули в Мингорисполкоме, после того, как завершены все работы по запуску отопления в жилфонде, отопление можно включать в общественных и административных зданиях, а также промышленных и прочих организациях.
По новым нормам
По обновленным нормам белорусского законодательства, отопительный сезон в социальных объектах города начинается при среднесуточной температуре ниже +10 °С, при этом она должна сохраняться три дня подряд.
В этом году подача тепла потребителям первой очереди началась с 1 октября.
Ранее батареи включали, если такая температура держалась на протяжении пяти дней.
Тепло в жилые дома, учреждения культуры и образования, которые не входят в перечень первой очереди, подается при среднесуточной температуре воздуха, которая три дня подряд не будет превышать +8 °С.