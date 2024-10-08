Мингорисполком сообщил о включении отопления в жилом фонде Минска

В Мингорисполкоме сообщили о включении отопления в жилом фонде столицы.
Так, минские власти заявили 8 октября о том, что тепло в столице официальном пришло во все дома. В Мингорисполкоме обратили внимание на то, что в белорусской столице включать отопление в жилищном фонде, общежитиях, учреждениях образования, театрах и общегородских банях начали еще с 4 октября. И к 8 октября подача тепла осуществляется уже во все объекты жилого фонда.
— Пуск отопления в жилфонде занимает 3−5 дней, на сегодня все необходимые работы выполнены, — прокомментировали в пресс-службе горисполкома.
Также отмечается, что в связи с завершением работ по запуску отопления в жилом фонде Минска также уже разрешили включать отопление в общественных и административных зданиях, а также — на промышленных и иных объектах и организациях.
Ранее «Комсомолка» подробно писала, когда включат отопление в Минске и по всей Беларуси: что известно, информация энергетиков и министерства ЖКХ.
А еще белорусов предупредили о сильном ветре в период урагана Кирк в Европе: «Скорость порывов на пике — 65 м/с».
Тем временем «Белтелеком» сказал об отключении интернета в Беларуси с 9 по 11 октября.
Также церемония зажжения фонарей будет отменена в Бресте.