Мингорисполком сообщил о включении отопления в жилом фонде Минска

Так, минские власти заявили 8 октября о том, что тепло в столице официальном пришло во все дома. В Мингорисполкоме обратили внимание на то, что в белорусской столице включать отопление в жилищном фонде, общежитиях, учреждениях образования, театрах и общегородских банях начали еще с 4 октября. И к 8 октября подача тепла осуществляется уже во все объекты жилого фонда.